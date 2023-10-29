Боруссия U-19 уверенно разобралась с Фортуной из Дюссельдорфа. Даниил Кревсун снова забил гол.

Юниорская Бундеслига, 9-й тур, Запад

Боруссия U-19 – Фортуна U-19 – 4:0

Голы: Рийхофф, 5, (пен.), 28, (пен.), Кревсун, 45+3, Кэмпбелл, 57

Дортмундцы сметают соперника за соперником в своем дивизионе. За 9 туров Боруссия одержала 9 побед, а разница мячей составляет 30-2.

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Снова результативный матч провел украинский легионер "шмелей". В прошлом туре Даниил Кревсун оформил дубль, а сегодня отличился одним забитым мячом.