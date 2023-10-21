Український півзахисник Данило Кревсун став головним героєм матчу 8-го туру юніорської Бундесліги між Бохумом та дортмундською Борусією.

Юніорська Бундесліга, 8-й тур, Захід

Бохум U-19 – Борусія U-19 – 1:3

Голи: Бернсдорф, 6 – Кревсун, 4, 55, Рійхофф, 8, (пен.)

Дортмундська Борусія U-19 впевнено перемогла однолітків з Бохума. Наш співвітчизник Данило Кревсун відкрив рахунок вже на 4 хвилині, вивівши "джмелів" вперед. Бохум моментально відігрався.

Українець дебютував за Борусію Д у Юнацькій лізі УЄФА і допоміг здолати ПСЖ

Але вже на 8 хвилині Борусія знову вела в рахунку завдяки реалізованому пенальті Рійхоффа. А по перерві Кревсун оформив дубль, поставивши крапку в зустрічі.

Додамо, що Борусія Д U-19 здобула восьму перемогу за 8 турів, маючи фантастичну різницю м'ячів – 26:2. Бохум же розташувався на сьомій сходинці. Щодо Кревсуна, то українець забив уже 5 голів та віддав 1 результативну передачу в 11 матчах сезону.

Збірна України програла Німеччині і ризикує пропустити Євро U-17 – фатальний асист в активі гравця з російським корінням