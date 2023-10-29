У матчі 9-го туру чемпіонату Німеччини Айнтрахт на своєму полі розписав нічию з Борусію Д (3:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Дортмундська Борусія у разі успіху з Айнтрахтом могла виходити на чисту третю сходинку, скориставшись несподіваним вчорашнім фіаско Штутгарта. Та вже на початку гри "джмелі" пропустили: Вольф зіграв рукою у власному штрафному і арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Мармуш. Окрилені господарі продовжили створювати моменти і лише реакція Кобеля рятувала дортмундців.

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В середині тайму у черговій атаці гравці Айнтрахта організовано вийшли з-під пресингу, швидко доправили м'яч до штрафного і почали розстрілювати кіпера Борусії: Бута пробив, Кобель відбив, Бута пробив вдруге, Кобель знову відбив, але на третє добивання від Мармуша вже не встиг.

Майже одразу Грегор, який був найкращим у "джмелів", попросив заміну – він так і не оговтався від удару в ніс від Шлоттербека в одному зі стиків. Замість нього вийшов Майєр, який майже одразу ледь не привіз пенальті у свої ворота, кинувшись у ноги Мармушу на виході і заваливши останнього. VAR довго вивчав епізод, але вирішив пошкодувати гостей (формально порушення було, але картинне падіння після контакту зіграло на руку воротарю). Вже у доданий час Забітцер оформив гол у роздягальню і повернув Борусію у гру.

Після відпочинку Дортмунд забив вдруге, зробивши рахунок нелогічним і несправедливим. В середині тайму Айнтрахт спіймав Борусію на контратаці, Шаїбі опинився у воротарському і під тиском двох захисників примудрився влучно пробити у протихід кіперу. За 10 хвилин до завершення основного часу Адеємі з лівого флангу прострілив у воротарський, а Брандт увірвався з глибини і замкнув, знову зробивши рахунок рівним – Юліан став найкращим бомбардиром "джмелів" з 4-ма голами.

Нічия принесла Борусії 21 очко і залишила п'ятою у турнірній таблиці Бундесліги, Айнтрахт з 14-ма пунктами сьомий.

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