Казахстан, Прем'єр-ліга, 16 тур

Мактаарал – Кайсар – 2:2

Голи: Шрамченко 12, Карімов 90+4 (пен) – Приндета 21, 90+7

Мактаарал приймав Кайсар, за який виступає український півзахисник Віталій Приндета. Вже на 12 хвилині зустрічі господарі поля відзначилися голом. Загалом Кайсар у першій половині матчу мав перевагу у володінні і створив більшу кількість небезпечних моментів. Один з них зміг реалізувати Приндета на 21 хвилині.

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По перерві Мактаарал трішки вирівняв гру, проте нічийний рахунок тримався до останніх секунд зустрічі. Господарі на четвертій доданій хвилині отримали право пробити пенальті. З 11 метрів Карімов не схибив. Але знову втрутився в справу українець, який через три хвилини зрівняв рахунок.

Слід відзначити, що для 30-рінчого Приндети це перший дубль у професіональній кар'єрі. Для центрального захисника це зовсім не дивно. Окрім рідної Волині, Віталій пограв за Десну, грецькі Платаніус і Ламію, а також казахські Акжайик і Акхісар.

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