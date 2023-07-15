Мактаарал принимал Кайсар в 16-м туре казахской Премьер-лиги. Результат – в этой новости на "Футбол24".

Казахстан, Премьер-лига, 16 тур

Мактаарал – Кайсар – 2:2

Голы: Шрамченко 12, Каримов 90+4 (пен) – Приндета 21, 90+7

Мактаарал принимал Кайсара, за который выступает украинский полузащитник Виталий Приндета. Уже на 12-й минуте встречи хозяева поля отличились голом. В общей сложности Кайсар в первой половине матча имел преимущество во владении и создал большее количество опасных моментов. Один из них смог реализовать Приндета на 21 минуте.

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После перерыва Мактаарал немного выровнял игру, однако ничейный счет держался до последних секунд встречи. Хозяева на четвертой добавленной минуте получили право пробить пенальти. С 11 метров Каримов не ошибся. Но снова вмешался в дело украинец, который через три минуты сравнял счет.

В итоге матч закончился в ничью 2:2. Мактаарал занимает 12 строчку с 11 баллами в своем активе. Кайсар с 20 очками находится на восьмом месте.

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