Українець Артем Довбик вже найближчим часом може стати одноклубником Віктора Циганкова в Жироні.

Іспанська Жирона, у складі якої виступає українець Віктор Циганков, не залишає намірів підписати ще одного українського футболіста. Форвард збірної України Артем Довбик залишається на радарах каталонського клубу.

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Як повідомляє журналіст Ніл Сола, каталонці планують залучитися фінансовою підтримкою мережі клубів Football City Group, щоб влітку оформити трансфер нападника. Метою Жирони є підсилення лінії атаки, а на одного з новачків клуб готовий суттєво витратитися.

Ще один журналіст Фермін Суарес назвав Довбика мало не ідеальним форвардом. "Він дуже сильний, потужний, швидкий, виграє єдиноборства, швидкий і забивний. 29 голів у 39 матчах за Дніпро-1", – пише іспанський журналіст.

Раніше була інформація, що Дніпро-1 оцінює Довбика у 15 мільйонів євро, однак іспанці начебто готові самостійно окремо домовитися з данським Мідтьюлланом, якому належать 50% прав на гравця.

На початку літа Артем продовжив свій контракт до 2025 року. У минулому сезоні він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи.

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