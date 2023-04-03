Вчора (2 квітня) український легіонер відмовився їхати з командою на гостьовий матч проти Рієки. У 25-річного Чеберка є пропозиція з МЛС, стверджує Footboom.

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Назва клубу-претендента не уточнюється, але центрбек наполягає на переїзді за океан. Своїм бунтом Чеберко хоче підштовхнути Осієк до продажу. Хорватський клуб раніше відмовився навіть розглядати пропозицію у розмірі одного мільйона євро, оскільки вважає Євгена важливим гравцем оборони. Сам Осієк рік тому віддав ЛАСКу за гравця 500 тисяч євро, а зараз Transfermarkt оцінює його у 750 тисяч.

У нинішньому сезоні Чеберко провів на полі 1343 хвилини, результативними діями не відзначався. Захисник має один матч за збірну України – прикрі 1:7 від французів у спарингу 2020 року.

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