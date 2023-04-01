Захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов серйозно втратив у своїй вартості, повідомляє Transfermarkt. Після оновлення ринкових цін у МЛС ціна українця знизилась на третину – з трьох мільйонів євро до двох.

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Нагадаємо, Кривцов перебрався за океан у зимове трансферне вікно. 32-річний екс-оборонець Шахтаря підписав з американським клубом контракт терміном на два роки з можливістю продовження угоди. Після переходу Сергій встиг зіграти в МЛС 5 матчів (від дзвінка до дзвінка), в яких забив 1 гол.

До слова, після 5-ти турів Інтер Маямі йде у турнірній таблиці Східної конференції на дев'ятій сходинці, набравши 6 очок. Наступний свій матч Кривцов і Ко проведуть у неділю, 2 квітня, проти Цинциннаті.

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