Михайло Мудрик вийшов з перших хвилин, повернувшись в основу. Матч, як онлайн-трансляція Челсі – Астон Вілла на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Емері у попередніх турах набирала більше очок, ніж підопічні Поттера, які втратили переможну серію з Евертоном. Поєдинок першого кола завершився впевненою перемогою лондонців з дублем Маунта. Утім, після цього звітні суперники стали сусідами по середині турнірної таблиці, здобувши по 38 балів.

Челсі – Астон Вілла: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Шалений старт дуелі середняків. Спочатку Камара подарував Мудрику халявний (не)гол, але українця, в якого були віранти залишити Феліксу чи віддати на зовсім самотнього Хаверца, підвело бажання нарешті відзначитися взяттям воріт – Мартінес виграв ближній бій. А через хвилину після цього Макгінн та Буендія познущалися з оборони Челсі на правому фланзі, легко вивівши Воткінса сам на сам. Жахливий удар повз ворота порятував лондонців.

Ковачіч одним пасом зі своєї половини створив більшість 3 на 2. Фелікс дещо затягнув з продовженням, але й Мудрик заліз в офсайд, а Хаверц надто довго і передбачувано брався до дриблінгу, відтак ситуацію не вдалося навіть ударом завершити. Буендію навіть 3 господарям не вдається зупинити, проходить пас у центр - від потужного пострілу Макгінна рятує лише поперечина. Дуглас Луїс через усе поле знову закидає на Воткінса. Цього разу ще й Кукурелья зробив усе, аби Оллі було комфортно перекидати Кепу, який знову не дуже обачно вийшов з воріт.

Іспанець після асисту головою на чужого ледь не виправився, коли віддав у штрафний – Мартінес потягнув і потужний удар Фелікса низом. Трохи навіть шкода Кукурелью. Відборовся до останнього в центрі, після чого закинув на Хаверца – третій сейв аргентинського чемпіона світу. Челсі контролює м'яч уже 76% часу, але ж Астон Вілла демонструє ефективнішу тактику з гострішими моментами, що могло цілком вилитися у 0:2 чи принаймні 1:2. Як ось під час епізоду, коли Хаверц віддав назад так, що Ремзі миттєво обікрав Енцо і лише пас на Воткінса пошкодував.

Mudryk ‍♂️



This boy is so low on confidence pic.twitter.com/KcgLi5gSvZ — FPL Gooner (@MaldiveGunner) April 1, 2023

На 31 хвилині Ковачіч розкішним пасом вивів Мудрика вдруге сам на сам з Мартінесом. Українець вдарив так, ніби пас віддав на Дібу. Після пропущеного м'яча Челсі видав серію із 11 ударів поспіль. Чілвел з нульового кута бахнув у хрестовину. Хаверц з межі воротарського спробував забити нестандартно, але удар п'ятою заблокували. Той же німець після прострілу Чілвела не зумів акцентовано пробити з кількох метрів. Ще дві спроби Фелікса у блок, безліч моментів на стандартах.

Джеймс ризиковано зіткнувся з Ремзі у штрафному. Пощастило Челсі, що суддя не призначив пенальті, хоча потім повернулося в іншому межовому епізоді. Чілвел у боротьбі з Янгом реалізував подачу Енцо Фернандеса, рефері угледів суперечливий поштовх і скасував взяття воріт. Зливи моментів (14:3 за пострілами, 10:2 за ударами з меж штрафного, 3 стовідсоткові шанси проти 2 суперника) недостатньо Челсі для результату за підсумками першого тайму. Знову реалізація на мінусовому рівні, майже 2 очікувані голи з нулем на папері.

Після перерви все те саме. Чілвел крутить під поперечину, вище. Бен цукерковим розворотом перетворює діагональ Енцо в момент, але у штрафному Фелікс і Хаверц відмовляються забігати під простріл. Статистика кутових на 55 хвилині: Вілла щойно заробила перший, у господарів уже 8. Бірмінгемці показали, як це робиться. Розіграли з кута поля, Ремзі покотив Макгінну, на якого запізніло висунувся Мудрик. Снаряд з рикошетом від Ковачіча пірнув у правий нижній кут – 0:2 після двох влучань гостей у площину воріт.

Українського вінгера одразу ж замінили на іншого молодого – Мадуеку. Канте також на полі. Лофтус-Чік пішов, тож Джеймс може висунутися з центра оборони ближче до правого флангу. Фелікс обігрався з Хаверцом і пробив у Мартінеса, змарнувавши ще один вбивчий момент. Португалець відчайдушно благає про пенальті за нібито руку Мінгса, але VAR вирішує інакше. Це був сейв №6 для Еміліано Мартінеса за трохи більше як годину гри. Мадуеке також вирішив приміряти на себе лаври героя. Обвідний удар після пасу Фелікса, який непогано розвернув атаку праворуч, пішов над воротами.

Ноні дуже жваво обігрався у трикутнику з Хаверцом і Канте. Ось тільки французький опорник не зумів реалізувати пас за спини від вінгера, який замінив Мудрика. В одного Мартінеса більша ментальність, ніж у всієї команди Поттера. Дібу довго чекав з введенням м'яча з рук, аж поки Хаверц не витримав і заблокував маневр, заробивши безглуздий фол. Після цього аргентинець ще довго вдавав, ніби не може зрозуміти, що сталося, а Челсі на рівному місці втратив немало дорогоцінного часу. Абсолютний герой матчу, який відвів практично 2 очікувані голи створеної суперником загрози.

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Emiliano Martínez was Aston Villa's main man in their 2–0 win over Chelsea at Stamford Bridge:



? 7 saves

6 saved shots from inside the box

1.92 Goals prevented

️ 2 high claims

53 touches

26/42 accurate passes

8.9 Sofascore rating



#CHEAVL pic.twitter.com/Lpqkz3PKGz — Sofascore (@SofascoreINT) April 1, 2023

Кулібалі на межі фолу зупинив прохід Ремзі, судді не помітили там приводу для пенальті. Чілвел намагався відверто намалювати 11-метровий біля чужих воріт. Пощастило, що обійшовся лівий захисник збірної Англії без другої жовтої. Як і в моменті зі штовханням Янга. Здають нерви навіть в одного з найкращих сьогодні. Нова парочка атакувальних замін. Замість третього центрбека Кукурельї ще один вінгер Пулішіч, Галлахер дає відпочити Ковачічу. Утім, гострота у виконанні Челсі тільки падала з кожною хвилиною, не допомогли і 5 компенсованих. Лондонці опускаються в нижню половину таблиці, втрачаючи крихти надій на боротьбу за зону ЛЧ. Астон Віллу від 4 місця відділяють 8 очок.

27 - Chelsea had 27 shots without scoring against Aston Villa; their most attempts in a Premier League match without finding the net since January 2014 against West Ham (39 shots, 0 goals). Blunt. pic.twitter.com/IrEiCPcdQt — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2023

Аж 70 дотиків до м'яча в чужому штрафному і 27 ударів по воротах – команда Поттера встановила 2 рекорди сезону в матчі, який мала вигравати зі статистичною імовірністю 75%. Астон Вілла награла лише на 8% шансів вивезти 3 очки зі Стемфорд Брідж. Це не був поганий матч Челсі за концепцією і змістом. Водночас ця гра точно стала жахливою за виконавською якістю. Помилки біля чужих воріт помножилися на героїзм Мартінеса, чия впевненість росла з кожним новим порятунком. Водночас зі свого ударного урагану лондонці витиснули лише на 1 стовідсотковий момент більше, ніж суперник з 5 спроб.

І тут теж проблема, адже команді Емері здебільшого без особливого надриву вдавалося відводити суперника від найнебезпечніших зон, а найбільші провали трапилися в епізодах, які змарнував Мудрик. Після 31 хвилини Челсі брав переважно кількістю, а не якістю. Нашого легіонера оцінили найгіршим серед польових гравців. Михайло був зобов'язаний реалізувати бодай 1 зі своїх моментів, які потягнули на 0,78 xG у площину воріт. Обидві спроби піти у дриблінг провалилися, а після виграного на початку єдиноборства далі програв усі 5.

Тричі Михайло відновлював володіння для Челсі, виграв єдиний епізод з відбиранням. Українець став найкращим за кількістю втрат серед партнерів, які вийшли в основі (4). Його рух, відкривання і навіть та вдала спроба пресингу, яка змусила Астон Віллу подарувати супермомент, були на рівні, але тонуть при згадках про кінцевий результат, які поглиблює височенна ціна футболіста. Перед грою було багато розмов про терпіння і особливий підхід Поттера до екс-гравця Шахтаря. Однак такими темпами Мудрик поставить свого тренера на межу звільнення або остаточно програє конкуренцію партнерам, які нечасто випадатимуть зі стартової обойми настільки синхронно.

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