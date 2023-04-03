Вчера (2 апреля) украинский легионер отказался ехать с командой на гостевой матч против Риеки. У 25-летнего Чеберко есть предложение из МЛС, утверждает Footboom.

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Название клуба-претендента не уточняется, но центрбек настаивает на переезде за океан. Своим бунтом Чеберко хочет подтолкнуть Осиек к продаже. Хорватский клуб ранее отказался даже рассматривать предложение в размере одного миллиона евро, поскольку считает Евгения важным игроком обороны. Сам Осиек год назад отдал ЛАСКу за игрока 500 тысяч евро, а сейчас Transfermarkt оценивает его в 750 тысяч.

В нынешнем сезоне Чеберко провел на поле 1343 минут, результативными действиями не отмечался. У защитника есть один матч за сборную Украины – досадные 1:7 от французов в спарринге 2020 года.

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