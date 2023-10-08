Минулого року жирондинці не зуміли вийти в Лігу 1 з Ліги 2. Керівництво Бордо планувало, що в поточному сезоні команда точно буде серед лідерів і боротиметься за путівку. Втім, цього не сталося.

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Відповідати за це довелося Давіду Гійону, якого уже звільнили з посади головного тренера. Таке рішення довелося ухвалити через погані результати Бордо, інформує офіційний сайт клубу. В чотирьох останніх турах жирондинці не виграли жодного матчу й після 10 турів плетуться на 13 місці, маючи у своєму активі 11 балів.

Нагадаємо, що за Бордо виступає українець Данило Ігнатенко. В сезоні 2023/24 півзахисник зіграв у восьми матчах та відзначився результативною передачею.

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