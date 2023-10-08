В прошлом году жирондинцы не сумели выйти в Лигу 1 из Лиги 2. Руководство Бордо планировало, что в текущем сезоне команда точно будет среди лидеров и будет бороться за путевку. Впрочем, этого не случилось.

Игнатенко ассистом в стиле Пирло спас Бордо от поражения – видео результативного действия украинца

Отвечать за это пришлось Давиду Гийону, которого уже уволили с должности главного тренера. Такое решение пришлось принять из-за плохих результатов Бордо, сообщает официальный сайт клуба. В последних четырех турах жирондинцы не выиграли ни одного матча и после 10 туров плетутся на 13 месте, имея в своем активе 11 баллов.

Напомним, что за Бордо выступает украинец Даниил Игнатенко. В сезоне 2023/24 полузащитник сыграл в восьми матчах и отметился результативной передачей.

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