Ліга 1, 31 тур

Клермон – Реймс – 4:1

Голи: Сарачевіч, 31, 56 (обидва – пен), Рашані, 79, 90 – Накамура, 33

Лор'ян – Тулуза – 1:2

Голи: Понсо, 19 – Даллінга, 59, Сіссоко, 83

Страсбур – Ніцца – 1:3

Голи: Баква, 18 – Гессан, 44 (пен), Данте, 52, Сансон, 83

Ренн – Брест – 4:5

Голи: Калімуендо, 4,9, Теате, 68, Тер'є, 79 – Муні, 11, Омарі, 48 (аг), Сатріано, 54, Камара, 66, Брассьє, 90+6

Ліон – Монако – 3:2

Голи: Ляказетт, 22, Бенрама, 26, Фофана, 84 – Бен-Єддер, 1, 60

Марсель – Ланс – 2:1

Голи: Обамеянг, 1, Гейє, 85 – Саїд, 77

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Клермон продовжує боротися за виживання в Лізі 1. Команда Гастьєна шокувала Реймс, забивши чотири голи. Аутсайдер повністю переграв свого суперника і діяли дуже агресивно.

Ніцца розбила на виїзді Страсбур. "Орлята" все ще сподіваються здобути путівку в Лігу чемпіонів і відстають від Лілля на чотири бали.

Гольову феєрію видали Ренн та Брест. У бретонському дербі було забито 9 голів і цей матч став найрезультативнішим у цьому сезоні Ліги 1. "Пірати" забезпечили собі участь у єврокубках вперше в своїй історії. Брест точно не опуститься нижче зони Ліги конференцій, але все ще можуть потрапити у груповий етап ЛЧ.

Ліон переграв Монако і наблизився до зони єврокубків на відстань двох очок. Монегаски тепер намагатимуться втриматися на другій сходинці.

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