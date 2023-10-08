В суботу, 7 жовтня, відбулися два матчі восьмого туру чемпіонату Франції. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 8 тур

Метц – Ніцца – 0:1

Гол: Будауї, 14

Реймс – Монако – 1:3

Голи: Теума, 58 (пен) – Якобс, 42, Балогун, 46, Бен-Єддер, 49

Ніцца в поточному сезоні ще не програла. Вирушаючи до Метца, команда Фаріолі прагнула здобути три очки. Це у підсумку вдалося зробити. Ба більше, третій тур поспіль команда не пропускає. В атаці у "орлят" мало що виходило, але свій гол вони забили.

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Реймс та Монако – одні з лідерів чемпіонату Франції, тому їхнє протистояння могло суттєво змінити розклад в турнірній таблиці. Монегаски в першому таймі довго мучилися з обороною шампанців, але врешті-решт на 42 хвилині Якобс відкрив рахунок. Другий тайм розпочався з побиття Реймса. Спочатку екс-форвард Арсенала Балогун подвоїв перевагу Монако, а Бен-Єддер забив третій гол. Тедді Теума відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті.

Монако набрав 17 балів і перебуває на першій сходинці. Навіть якщо Брест свій матч виграє, він не випередить команду Аді Хюттера. Ніцца – друга, з 16 очками, а Реймс перебуває на четвертій сходинці з 13 пунктами.

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