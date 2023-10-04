Ліга 2, 7 тур

Бордо – Кан – 1:1

Голи: Давіташвілі, 34 – Менді, 15

Бордо серйозно ризикує залишитися в другому дивізіоні ще й на третій сезон. Після дев'яти зіграних матчів жирондинці розташувалися аж на тринадцятому місці турнірної таблиці. Перенесений поєдинок 7-го туру проти Кана був шансом виправити ситуацію.

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Це команди приблизно одного рівня, але Бордо, граючи вдома, примудрився пропустити першим. На щастя, доволі оперативно вдалося відігратися. Це Данило Ігнатенко вирізав розкішний пас із власної половини на Давіташвілі. Більше голів глядачі не побачили.

Слід зауважити, що в цьому матчі український легіонер Бордо відзначився своєю першою результативною дією у нинішньому сезоні. У минулій кампанії в активі Ігнатенка було 2 голи та асист за 35 матчів.

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