Український півзахисник Фехервара Євген Макаренко покращив шанси своєї команди на збереження прописки в еліті після врятованої нічиєю у матчі з Ференцварошем (2:2).

Чемпіонат Угорщини, 25-й тур

Ференцварош – Фехервар – 2:2

Голи: Лістеш, 59, 70 – Стопіра, 7, Макаренко, 79

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У черговому турі лідер угорської першості Ференцварош (який тренує представник країни-агресора Станіслав Черчесов) приймав одного з аутсайдерів – Фехервар, за який виступає український півзахисник Євген Макаренко. Саме наш співвітчизник став героєм поєдинки. Але про все по-порядку.

Гості вийшли вперед вже на 7-й хвилині і пішли на перерву ведучи у рахунку. Після відпочинку Лістеш відновив статус-кво, а за трохи оформив дубль. Саме після цього своє слово сказав екс-хавбек збірної України. Макаренко, який вийшов на заміну на 69-й хвилині, вже зовсім скоро відновив рівновагу, забивши ефектний гол – після навісу у штрафний майданчик українець головою спрямував м'яч поміж ніг голкіпера. Для нашого співвітчизника цей гол став другим у сезоні (також у його доробку 2 асисти в 15 матчах).

Нічия принесла Фехервару 28 очок і десяту сходинку у турнірній таблиці (від зони вильоту Макаренка і Ко відділяє 3 бали), Ференцварош з 51 пунктом лідирує.

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