Форвард Омонії Артем Бєсєдін нарешті перервав свою тривалу безгольову серію, забивши у ворота Пафоса в матчі чемпіонату Кіпру.

Перша половина гри між Омонією та Пафосом пройшла без забитих м'ячів, а от по перерві Бєсєдін гарматним ударом відкрив рахунок у зустрічі.

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Артем отримав м'яч метрах у 30 від воріт суперника та досить незграбно розвертався. Форвард замість пошуку партнерів пасом вирішив пробити – голкіпер зачепив м'яч рукою, але не зміг зупинити постріл.

Загалом, у поточному сезоні Бєсєдін зіграв у 28 матчах спочатку за Динамо, а потім за Омонію, але в його активі було лише 2 результативні передачі до сьогоднішньої зустрічі.

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