Украинский полузащитник Фехервара Евгений Макаренко улучшил шансы своей команды на сохранение прописки в элите после спасенной ничьей в матче с Ференцварошем (2:2).

Чемпионат Венгрии, 25-й тур

Ференцварош – Фехервар – 2:2

Голы: Листеш, 59, 70 – Стопира, 7, Макаренко, 79

Беседин забил первый гол за 706 дней – видео пушечного выстрела форварда Динамо

В очередном туре лидер венгерского первенства Ференцварош (который тренирует представитель страны-агрессора Станислав Черчесов) принимал одного из аутсайдеров – Фехервар, за который выступает украинский полузащитник Евгений Макаренко. Именно наш соотечественник стал героем поединка. Но обо всем по-порядку.

Гости вышли вперед уже на 7-й минуте и ушли на перерыв ведя в счете. После отдыха Листеш восстановил статус-кво, а спустя немного оформил дубль. Именно после этого свое слово сказал экс-хавбек сборной Украины. Макаренко, который вышел на замену на 69-й минуте, уже совсем скоро восстановил равновесие, забив эффектный гол – после навеса в штрафную площадку украинец головой переправил мяч между ног голкипера. Для нашего соотечественника этот гол стал вторым в сезоне (также в его активе 2 ассиста в 15 матчах).

Ничья принесла Фехервару 28 очков и десятую строчку в турнирной таблице (от зоны вылета Макаренко и Ко отделяет 3 балла), Ференцварош с 51 пунктом лидирует.

Мудрик запорол супермоменты – Челси с рекордами проиграл Эмери домашний матч АПЛ, удивительные цифры украинца и Ко