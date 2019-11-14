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Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020

09:00 1085 Читать на русском
Україна змушує Португалію нервувати, історія для Фінляндії та битви за життя – фішки фінальних турів відбору Євро-2020
Євро-2020: Україна вже вийшла з групи / УАФ

Кваліфікація на Євро-2020 виходить на фінішну пряму – найближчими днями будуть зіграні поєдинки останніх турів. "Футбол 24" виділяє найцікавіші моменти вирішального етапу євровідбору.

За підсумками жовтневих поєдинків відбору на чемпіонат Європи-2020 участь у фінальній частині континентального форуму гарантували собі 6 команд – приємно, що серед них опинилася і збірна України. Підопічні Андрія Шевченка, як і Бельгія, Іспанія, Італія, Польща та Росія, можуть починати готуватися до баталій наступного літа, а фанати вказаних збірних – задумуватися над придбанням квитків на поєдинки Євро-2020.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

Найближчими днями нас очікує спочатку кульмінація, а пізніше – розв'язка євровідбору. Залишилося лише 62 поєдинки кваліфікації, тоді як 200 матчів вже зіграні. Наступного тижня визначаться ще 14 учасників фінальної частини Євро-2020 (останні 4 фіналісти чемпіонату Європи стануть відомі в березні наступного року після завершення плей-офф Ліги націй). "Футбол 24" виділяє найбільш інтригуючі моменти останніх турів кваліфікації на чемпіонат Європи-2020, який пройде наступного літа у 12-ти містах Старого світу.

Чи вийде Чехія на свій 7-й Євро поспіль?

Збірна Чехії може приєднатися до когорти грандів європейського футболу. Якщо чехи обіграють Косово, то стануть лише 6-ю командою, яка не пропустила жодного чемпіонату Європи з 1996-го року. Окрім Чехії, це Італія, Іспанія, Франція, Німеччина та Португалія (до слова, останні троє ще не гарантували собі участь у континентальному форумі). А от у випадку перемоги балканців саме вони будуть незначним фаворитом на путівку на Євро перед останнім туром.

Втім, Чехія, яка повторила досягнення збірної України 10-річної давнини, обігравши Англію в матчі євровідбору, навряд чи планує відкладати питання кваліфікації у фінальну частину на матч заключного туру в Болгарії. Підопічні Ярослава Шилгави заслужено перебувають на другій сходинці групи, яка дає право на прямий вихід на Євро. Втім, навіть нічия може влаштувати суперника України в Лізі націй-2018, адже в такому випадку Чехії достатньо буде обіграти відверто слабку зараз Болгарію, тоді як Косово в останньому турі протистоятиме Англії. Балканці, до слова, мають запасний шлях на Євро – вони виграли свою групу Ліги націй, а тому можуть зіграти у плей-офф.

Цікаво, що Англія теж ще не гарантувала собі путівку на Євро, але у двох матчах "трьом левам" необхідно взяти лише одне очко. Навіть скандал з відрахуванням Рахіма Стерлінга навряд чи вплине на позиції команди Саутгейта, якій достатньо не програти скромній Чорногорії. Навіть якщо станеться справжнє диво у вигляді поразок від Чорногорії та Косова, то Англія все ще має шанс кваліфікуватися на Євро-2020 через плей-офф Ліги націй.

Фінляндія за крок від історичного успіху

Збірна Фінляндії вперше у своїй історії може оформити вихід на чемпіонат Європи. Для цього підопічним Маркку Канерви достатньо здолати Ліхтенштейн, який замикає турнірну таблицю групи J. Якщо Суомі вийдуть на Євро-2020, то стануть 34-ю збірною, яка брала участь у континентальному форумі за всю його історію.

Фінляндія за останній час зробила величезний крок вперед – вперше за багато років команда реально претендує на вихід на великий турнір. У відборі на ЧС-2018 Суомі грали в одній групі зі збірною України і посіли там передостаннє місце, набравши 9 очок. Зараз все по-іншому – скандинави набрали вже 15 пунктів та перебувають за крок від кваліфікації на чемпіонат Європи.

Звісно, свою роль зіграв як достатньо фартовий жереб, так і спад опонентів (передусім, Боснії та Герцеговини). Лише 12 забитих голів (найменше серед усіх конкурентів за путівку на Євро) та 3 поразки – в будь-якій іншій групі такий результат практично поховав би надії на успішну кваліфікацію. Втім, переможців не судять – у випадку 3-х очок з Ліхтенштейном Фінляндія точно вважатиметься тріумфатором. Для цієї команди сама участь у фінальній частині європейського форуму – вже подія та історія.

Португалія: поразка від України змушує понервувати Роналду та компанію

Безумовно, доля путівки на Євро-2020 все ще у руках чинних чемпіонів континенту, але після невдачі у Києві Португалія має лише один шлях виходу у фінальну частину. Команді Фернанду Сантуша необхідно обігрувати обох аутсайдерів групи – Литву та Люксембург (за умови, що останній не відбере очки у Сербії). Завдання, начебто, і не надто складне, але Португалія явно розраховувала вирішити турнірні завдання достроково.

Однак Кріштіану Роналду та компанія періодично отримують труднощі у відборі на чемпіонат світу чи Європи. Востаннє подібне траплялося у кваліфікації до ЧС-2014, коли Португалія пропустила Росію на перше місце групи і змушена була грати плей-офф проти Швеції (перемоги 1:0 та 3:2). От і зараз втрата очок в матчі з Литвою чи Люксембургом може вивести Сербію на друге місце групи B, а Португалія тоді вирушить у плей-офф. Звісно, в такий розвиток подій не дуже віриться, але це футбол – тут може трапитися всяке.

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В будь-якому разі, спокійного завершення кваліфікації Португалії точно не світить – що що, а нерви чинним чемпіонам Європи та їхнім вболівальникам доведеться полоскотати.

Момент істини для Північної Ірландії – пан або пропав

Для Північної Ірландії наступає ключовий момент – команда Майкла О'Ніла змушена обігрувати Німеччину та Нідерланди. Лише цей результат принесе кривднику України на Євро-2016 путівку і на чемпіонат 2020 року. Все в руках північноірландців – дві перемоги гарантують їм путівку на Євро, але назвати це завдання простим язик не повертається. Більше того – 6 очок у цих матчах виглядають справжнім подвигом.

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Для Північної Ірландії все може закінчитися вже 16 листопада – саме тоді підопічні О'Ніла прийматимуть Нідерланди. Команду Рональда Кумана для виходу з групи влаштовує і нічия. У Німеччини ще краща ситуація – Бундестім достатньо обіграти Білорусь. Доля кожної команди у її руках – і це головне у групі C напередодні вирішальних поєдинків.

Ірландія, Швейцарія, Данія – хто опиниться за бортом

Схожа турнірна ситуація спостерігається і в групі D. Наразі лідирує Ірландія (12 очок, стільки ж у Данії), але саме вона зіграла на матч більше за конкурентів. Швейцарія відстає на 1 бал, але має найкращий календар – перемоги над Гібралтаром та Грузією виведуть її на чемпіонат Європи.

Вирішальним у цій групі стане поєдинок у Дубліні – 18 листопада Ірландія прийме Данію та змушена перемагати свого суперника з будь-яким рахунком. Всі 3 претенденти на вихід з групи самі собі господарі – все залежить виключно від них.

Ісландія близька до невиходу на Євро

Вікінги, які брали участь у чемпіонаті Європи-2016 (і створили там справжній фурор) та ЧС-2018, цього разу, найімовірніше, опиняться за бортом великого турніру. Підопічні Еріка Хамрена відстають від Франції та Туреччини на 4 очки, тому навіть перемоги над турками та Молдовою не гарантують ісландцям виходу з групи. Надто багато було втрачено раніше, але у Ісландії ще є один варіант – наразі вони потрапляють у стикові матчі через Лігу націй.

Франція та Туреччина у куди кращому становищі – туркам достатньо не програти Ісландії або обіграти Андорру, а чинні чемпіони світу мають набрати хоча б 2 очки в протистояннях з Молдовою та Албанією.

Хто з легіонерів УПЛ зберігає шанси на Євро-2020

Серед чинних гравців УПЛ, які представляють інші країни, участь у Євро-2020 гарантувала собі лише Польща Томаша Кендзьори. Люксембург, у складі якого грають Тім Халль, Жерсон Родрігес та Марвін Мартінс, втратив шанси на вихід з групи. Це ж стосується і збірної Латвії, за яку виступає захисник Олександрії Каспарс Дубра, а також Грузії з Давидом Хочолавою.

Угорщина Тамаша Кадара наразі посідає друге місце в групі E, зберігаючи сподівання на Євро. А от Словенія Беньяміна Вербіча та Ізраїль Манора Соломона мають лише примарні шанси, відстаючи від Австрії (поточне друге місце групи G) на 5 пунктів.

Хороші шанси на вихід є у Данії, але хавбек Динамо Міккел Дуелунд ще не провів за національну команду жодного офіційного матчу. Це ж стосується і Хорватії – "картаті", найімовірніше, кваліфікуються на Євро, а от Йосіп Піваріч у 2019 році не виходив на поле у складі збірної.

Все йде до того, що наступного літа участь у Євро-2020 представників УПЛ буде не так багато – при цьому левова їхня частка захищатиме кольори збірної України.

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