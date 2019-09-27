Бундестім без Баварії – як би виглядала збірна Німеччини під час бойкоту Хьонесса

Що трапиться з командою Йоахіма Льова, якщо раптом дійде до бойкоту найсильнішого клубу Німеччини? Розбираємо наслідки нереального.

Суперечки щодо основного воротаря Бундестім вийшли з-під контролю. Спершу Марк-Андре тер Штеген і Мануель Нойєр публічно обмінялися не найтеплішими репліками, а потім президент Баварії Улі Хьонесс вирішив вступитися за свого гравця, пригрозивши бойкотом. Мовляв, якщо Йоахім Льов зробить першим номером збірної тер Штегена, Баварія не відпускатиме футболістів у національну команду.

"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкот

Заява Хьонесса необдумана та безглузда. Навряд чи ситуація дійде до таких кардинальних кроків, але спроєктувати найгірший розвиток подій цікаво.

Від послуг Жерома Боатенга та Томаса Мюллєра тренерський штаб Бундесманншафт навесні відмовився добровільно. У збірну Німеччини зараз стабільно викликаються 5 футболістів мюнхенського клубу: Мануель Нойєр, Ніклас Зюле, Йозуа Кімміх, Леон Горетцка та Серж Гнабрі. Що означатиме для команди втрата кожного з цих футболістів?

Мануель Нойєр. Через нього і розпочався скандал – соцмережі та преса давно вимагають шансу для тер Штегена. Йоахім Льов не зважав на погану форму Нойєра після травми та продовжував довіряти йому ворота збірної, навіть призначив капітаном. Нібито нічого такого: Нойєр і тер Штеген гравці одного рівня, тренер обрав першого номера, ротацію на позиції воротаря люблять не всі фахівці.

Однак деяких вболівальників і журналістів дуже непокоїть, що Марк-Андре зовсім не виходить в офіційних матчах і отримує ігровий час лише в спарингах. Він продовжує чекати на "шанс від Льова". Не факт, що голкіпер Барселони підсилить Бундестім, але замінити Нойєра без втрати якості здатен – зараз він у відмінній формі, що показав минулого тижня на Вестфаленштадіоні. За спиною ще є Бернд Лєно та Кевін Трапп, підростає Алєксандер Нюбель.

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Ніклас Зюле. Центр оборони – одна з найпроблемніших зон у збірній Німеччини, а без Зюле стане, мабуть, найпроблемнішою. Ніклас – провідний захисник Льова. Є травматичний Антоніо Рюдігер, тренер ставить у старт Маттіаса Гінтера та Йонатана Та (який показав свій рівень провалами в грі з Нідерландами). У найближчому резерві Ніклас Штарк і Тільо Керер, які також регулярно не відмовляють собі в задоволенні "привезти".

Вибір великий, але це вибір з посередностей. Враховуючи регулярне використання схеми з трьома центрбеками, можна сміливо заявити, що Зюле життєво важливий для Йоахіма Льова. Щоправда, є альтернатива – зателефонувати топ-1 захиснику Бундесліги на цей момент. Матс Хуммельс вже не в Баварії та з радістю знову одягне футболку збірної.

Йозуа Кімміх. У національній команді Кімміха розглядають виключно опорним хавбеком (справа в обороні є Лукас Клостерманн і Тільо Керер). Конкуренцію Йозуа програють такі монстри як Емре Джан і Ілкай Гюндоган. З одного боку, це показує, що заміна для "баварця" готова. З іншого – доводить, наскільки в нього значний вплив на гру команди, якщо в запасі футболісти такого рівня.

Леон Горецтка. Леон не вважається гравцем стартового складу Бундестім. Окрім конкурентів Кімміха, йому доводиться боротися за місце під сонцем з Каєм Гаветцем, Юліаном Брандтом і Юліаном Дракслером – вони цікавіше виглядають в центрі поля, ніж на флангах атаки. Відсутність Горетцки серйозно вдарить по ширині складу, але катастрофою не стане.

Серж Гнабрі. "Він завжди гратиме в моїй команді, якщо буде здоровий", – Йоахім Льов захоплюється талантом Гнабрі та гарантує йому місце в стартовому складі. Серж здатен вийти на будь-якій позиції попереду – і на флангах, і в центрі атаки. Він лідер і найкращий бомбардир Бундестім у відборі до Євро-2020 – 5 голів у 5 матчах. Рівноцінно замінити Гнабрі зараз нереально. Навіть коли повернеться після травми Лерой Сане.

Так виглядала б збірна Німеччини без гравців Баварії:

От тільки цього не трапиться. На 99%. Хоча б тому, що Йоахім Льов повністю довіряє Нойєру та не планує садити його в запас.