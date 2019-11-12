Стерлінг виключений зі складу збірної Англії через сутичку з партнером

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг позбувся місця в заявці збірної Англії на матч відбору Євро-2020 проти Чорногорії.

Зірковий форвард покараний за конфлікт із захисником Ліверпуля Джо Гомесом, інформує Guardian.

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У неділю команди двох учасників інциденту зустрічалися в АПЛ (Ліверпуль переміг Манчестер Сіті з рахунком 3:1), і гравці жорстко зіткнулися в одному з моментів. Стерлінг не подарував Гомесу таких грубощів і вирішив з'ясувати стосунки з оборонцем ще й у таборі збірної Англії, яка зібралася перед двома останніми турами відбору на Євро. Словесна перепалка переросла в конфронтацію, яку вчасно спинили інші гравці "трьох левів".

Винуватцем сутички був визнаний Стерлінг, тому представника Манчестер Сіті виключили із заявки на матч проти Чорногорії (14 листопада). Форвард перепросив за свої дії, однак тренер збірної Гарет Саутгейт не змінив попереднього рішення.

Нагадаємо, саме Стерлінг є найрезультативнішим гравцем англійців у поточному євровідборі – в активі нападника 8 голів і 6 асистів.

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