Україна – Португалія: Роналду розчарований поразкою, поностальгував за Києвом та прокоментував ювілейний гол

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував поразку від України у матчі відбору на Євро-2020.

"700-й гол? Це прекрасний момент в моїй кар‘єрі, але він виявився гірким, ми не перемогли. Я гадаю, ми повинні пишатися тим, що провели чудову гру. Дякую всім, Богу, партнерам і тренерам, що допомогли мені стати тим, ким я став. Не кожен може похвалитись подібним досягненням. Проте, повторюсь, мені прикро, що ми не виграли.

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Скільки в мене рекордів? Я не знаю, я просто насолоджуюсь моментом та футболом. Ще раз дякую всім тим, хто допоміг мені досягти цієї вражаючої позначки. Востаннє, коли я грав у Києві, то виграв Лігу чемпіонів – це був прекрасний момент, але він, на жаль, уже в минулому. Сьогодні ми грали добре, але не зуміли здобути позитивний результат. Ми все зробили, і в нас було багато моментів, щоб забити. Я не шукаю рекорди, вони самі знаходять мене. Я не одержимий ними, все відбувається природньо", – розповів Роналду у коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, гол у ворота збірної України став для Роналду 700-им у кар'єрі.

Володимир Лесько, Футбол 24

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