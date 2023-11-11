"Чому не запитали у Кузнєцова, як у збірній U-19 опинилася людина з аматорської команди Сан-Хосе Валенсія (мова про Богдана Мануйлова, – прим.)? Там скаути добре працюють.

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Я був у збірній U-17 якраз таки у Олега Кузнецова. Чому більше не було викликів? Не можу нічого сказати, тому що тоді не зіграв жодної хвилини. Можливо, не сподобався тренеру на тренуванні", – сказав Якименко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні тренерський штаб збірної України U-19 оголосив заявку на матчі кваліфікації відбору Євро-2024, яка викликала чимало запитань. Однак, справжній скандал виник після непрофесійних висловлювань Олега Кузнєцова про Данила Кревсуна з дортмундської Борусії. 60-річний наставник замість фахового коментаря щодо відсутності того чи іншого гравця, почав прикриватись недолугими штампами у стилі Петракова: "не можемо за всіма стежити", "нічого про нього не знали", "погано працюють скаути" тощо.

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