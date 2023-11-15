Юнацька збірна України зустрічається з Мальтою у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи.

Відбір на Євро-2024 U-19 складається з двох етапів. На першому збірна України отримала в суперники Словаччину, Косово та Мальту.

Саме з мальтійцями, які стали господарем мінітурніру, стартує команда Олега Кузнєцова. Початок матчу – о 12:00. Дивитися гру можна безпосередньо в цій новині.

Стартовий склад України U-19: Фесюк – Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусєв – Михайлів, Ващенко – Кремчанін, Мануйлов, Тутєров – Пономаренко.

Запасні: Кравець, Дикий, Єрмачков, Микитюк, Панченко, Деркач, Саленко, Пищур, Лисенко.

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