Збірна Англії U-21 не залишила каменя на камені від Сербії у поєдинку відбору до Євро-2025. Відео голів дивіться у цій новині.

Відбір до Євро-2025, 2-й тур

Англія U-21 – Сербія U-21 – 9:1

Голи: Філоджен-Бідас, 38, 63, Ділеп, 42, Елліот, 45+7, 90+1, Мадуеке, 53, 59, Суботіч, 87, (аг.), Роу, 89 – Лучіч, 27

Англія зі старту гри почала створювати моменти біля воріт Іліча, але забити не виходило. На 27-й хвилині "три леви" ще й пропустили – Лучіч класним ударом в дотик поцілив у дальню дев'ятку. Філоджен-Бідас перед перервою зрівняв рахунок, скориставшись обрізкою воротаря.

Гравець Шахтаря, який зник після матчу з Антверпеном, перебрався до Росії, – джерело

Але це був не останній гол у першому таймі – Ділеп та Елліот встигли оформити комфортну перевагу. На старті другого тайму одноклубник Мудрика, Мадуеке, забив двічі за 6 хвилин. Філоджен-Бідас теж оформив дубль, а наприкінці гри серби пропустили ще тричі. Спочатку захисники організували "геніальний" автогол – один вибивав і влучив в іншого, а м'яч за недосяжною траєкторією перелетів воротаря. А Роу та Елліот добили Сербію.

Таким чином, Англія знову очолила групу F, випередивши Україну завдяки кращій різниці м'ячів. До речі, вже 16 жовтня Україна та Англія U-21 зійдуться у поєдинку, початок о 19:30.

Україна U-21 легко розгромила Люксембург U-21 і бодай тимчасово очолила групу відбору на Євро-2025