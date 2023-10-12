Календар групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи 2025 року дозволяє Унаї Мельгосі будувати команду в комфортному режимі. Українська "молодіжка" починала відбір матчами з аутсайдерами секстету. Місяць тому "синьо-жовті" мінімально обіграли Північну Ірландію, а сьогодні зустрічалися з Люксембургом.

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Напередодні гри іспанський соратник Сергія Реброва видав масу компліментів на адресу суперника. Мельгоса говорив, що гра буде дуже непростою. Схоже, ці слова виявилися звичайнісіньким кліше. На футбольному полі ж "футбольний карлик" значно поступався нашій команді. Головною проблемою українців була лише реалізація власних моментів. Рахунок повинен бути значно переконливішим.

Підопічні Мельгоси спокійно контролювали м'яч, а відповідно й саму гру. Люксембург повинен дякувати своєму голкіперу, який виручив після ударів Брагару, Бражка, Очеретька і Краснопіра. Перед перервою стало максимально гаряче – Рубчинський пробив у стійку. А через дві хвилини господарів уже не врятував ніхто і ніщо. Бражко виконав чудову передачу з власної половини, Роман у дотик скинув на Краснопіра, який випередив захисника і проштовхнув м'яч у сітку воріт.

Другий тайм українці почали так, що було важко не помітити бажання збільшити перевагу. Класно виконав штрафний Смоляков – м'яч влучив у сітку із зовнішнього боку від дев'ятки. Люксембург спробував відповісти, але наші захисники і Нещерет діяли уважно, а згодом тренер допоміг замінами. Квасниця і В'юнник тільки-но вийшли на поле й відразу організували гол. Перший здійснив рейд флангом, а другому залишалося просто з близької відстані обіграти воротаря. Богдан впорався. Через п'ять хвилин наші забили ще й третій, але у Волошина зафіксували офсайд. Але розгром таки трапився – вже у компенсований час Квасниця забив сам, отримав передачу від В'юнника під забігання.

Фінальний свисток зафіксував перемогу України з рахунком 3:0. Підопічні Унаї Мельгоси за увесь матч не дозволили Люксембургу завдати жодного удару в площину своїх воріт. Тепер в активі "синьо-жовтих" 6 набраних очок. Наша молодіжка бодай тимчасово очолила групу F. Наздогнати Україну можуть Англія або Сербія, які також перемогли в першому турі, а в другому грають між собою.