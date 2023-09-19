Відомий журналіст Ігор Циганик зізнався, хто з футболістів найбільше вразив його своєю грою в чемпіонаті України.

"Мене приємно здивував молодий форвард Руха Ілля Квасниця. Я думаю, що це відкриття чемпіонату. Старту чемпіонату так точно.

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Думаю це той футболіст, який може коштувати достатньо великі гроші", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, 20-річний Квасниця – вихованець Руха. У поточному сезоні зіграв за команду Віталія Пономарьова 7 матчів (6 в УПЛ і 1 в Кубку України), в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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