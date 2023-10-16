Молодіжні збірні України та Англії грають у поєдинку відбору до Євро-2025. Дивіться стартові склади та онлайн-відеотрансляцію гри у цій новині на "Футбол 24".

Матч збірних України та Англії U-21 розпочався о 19:30 за київським часом. Онлайн-трансляцію гри можна дивитись на YouTube-каналі УАФ.

Україна U-21 – Англія U-21: чинні чемпіони втратили зірку Челсі на матч кваліфікації Євро-2025

Стартовий склад України U-21: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко – Бражко – Очеретько, Ярмолюк – Брагару, В'юнник, Волошин.

Стартовий склад Англії U-21: Траффорд – Лівраменто, Крессвелл, Хамфріс, Брентвейт – Хекні, Макеті, Байно-Гіттенс – Мадуеке, Елліотт, Льюїс.

Додамо, що Україна та Англія U-21 очолюють групу F, набравши по 6 очок після 2 турів.

Україна U-21 легко розгромила Люксембург U-21 і бодай тимчасово очолила групу відбору на Євро-2025