Україна U-20 – Південна Корея U-20: анонс фіналу чемпіонату світу-2019

Збірні України та Південної Кореї зіграють у фіналі чемпіонату світу-2019 U-20. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Україна U-20 – Південна Корея U-20

15 червня, 19:00, Польща, Лодзь, Міський стадіон

Головний арбітр: Ісмаїл Ельфахт (США)

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Фінали міжнародних турнірів для українського футболу ніколи не були рядовою подією: на клубному рівні в нас золото і срібло КУЄФА, а по лінії збірних – друге місце на юнацьких Євро-2000 та Євро-2006 і золото на Євро-2009. Тепер же до цих історичних досягнень додався фінал чемпіонату світу U-20, однак навряд чи підопічні Олександра Петракова задовольняться простою участю в ньому. Чи не вперше наша команда підходить до поєдинку такого рангу в статусі визнаного топ-колективу, а не традиційного андердога. "Синьо-жовтим" дійсно по силах виграти Мундіаль.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019

Сильні та слабкі сторони збірної України

"Синьо-жовті" на цьому турнірі не входять до когорти найяскравіших представників, тримаючись оборонного стилю із закритим центром поля та разючими контратаками. Україна – дисциплінована та грамотна в тактичному плані команда, яка ефективно створює більшості в ключових зонах та шукає свого шансу зі стандартів, лонгболів або флангових передач у штрафний. Це не найвеселіше реноме для фіналіста чемпіонату світу, але підопічні Олександра Петракова таким чином втримали нічию проти амбітної Нігерії, переграли сильну за іменами Колумбію та прибили фаворитів – США та Італію.

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Збірна України має одну з найкращих оборон чемпіонату, пропустивши всього 3 голи – на рівні Португалії (чемпіони Європи), Польщі (вилетіли в 1/8 фіналу) та Японії (пропустили всього два). Цікаво, що у півфіналі наші хлопці прибили такого ж спеціаліста по захисту – Італія взагалі була дуже схожою на команду Петракова. Втім, не варто думати, що українці безпорадні в атаці, адже на рахунку "синьо-жовтих" аж 10 голів – більше тільки у Малі (12) та Норвегії, яка 12 з 13 м'ячів наколотила в одному матчі. Щоправда, і Україна забила 40% своїх голів у ворота Панами, але то, як говорив класик, таке. Слабкістю нашого нападу є помітна прогнозованість дій, але вона компенсується високою індивідуальною майстерністю виконавців.

Сильні та слабкі сторони збірної Південної Кореї

Південна Корея – суперник сенсаційний, негучний, але дуже серйозний. Схожість зі збірною України одразу кидається у вічі: та ж гра у три захисники, та ж відмова від контролю м'яча (в середньому – 40%), та ж надмірна реалізація (xG в районі 5.0 при 8 голах), той же улюблений рахунок 1:0 (2 матчі плей-офф та один в групі). Чимось навіть схожий напад, адже попереду діє 193-сантиметровий Се Хун Ох, який є другим на турнірі за кількістю повітряних єдиноборств – аналог Данила Сікана, який при зрості в 185 см також прекрасно чіпляється за м'ячі й при цьому вдвічі результативніший.

Головна зброя корейців полягає у контратаках, при яких нападники забігають за спини захисникам. Особливо неприємною є наявність у складі суперника Лі Кан Іна, який вже у минулому сезоні забивав за основу Валенсії. Низько посаджений, різкий і мобільний, він шикарно знаходить шпарини в лінії оборони та швидко приймає рішення в останній третині поля. В нього класний удар та пас – це найкращий асистент чемпіонату світу (4 гольових передачі). З урахуванням регулярних перевантажень зони перед штрафним з боку лівого латераля Чой Джуна це може створити серйозні проблеми, але вони дещо компенсуються пасивністю правого флангу та закритістю фінальних матчів.

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Південна Корея могла б називатися фаворитом фіналу, якби не мала вразливий захист. Команда пропустила 5 голів, з яких 3 прилетіло від Сенегала у чвертьфіналі. Міг залетіти і шостий, але корейців при пенальті врятував голкіпер Лі Гван Йон – втім, привозити він також вміє. Загалом же "тигри" вкрай недисципліновано діють у власному штрафному, програючи верхові єдиноборства та зони підбирання. Також вони регулярно залишають широкий простір на флангах оборони – ідеальний варіант для Корнієнка та Коноплі, а також для високого Сікана.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Україна U-20 вже била Південну Корею U-20 у 2019-му році – у товариському матчі в березні все вирішив швидкий гол Сергія Булеци, який залишився чи не єдиним цікавим моментом у грі.

2. Найвищим досягненням збірної Південної Кореї U-20 на молодіжних чемпіонатах світу було 4-е місце 1983-го року. Збірна України тричі виходила в плей-офф (2001-й, 2005-й та 2015-й роки), але кожного разу вилітала в 1/8 фіналу.

3. Збірна Південної Кореї U-20 у 2019-му році зазнала три поразки – всі від європейських збірних.

4. Збірна України U-20 не програла жодного матчу в 2019-му році.

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Кадрова ситуація

Єдиною, але важкою втратою збірної України перед фіналом, звісно ж, є центрбек Денис Попов – це не тільки лідер оборони, а і другий бомбардир команди (3 голи). Кілька разів португальске видання Goalpoint визнавало його найкращим футболістом у складі "синьо-жовтих", але вилучення на останніх хвилинах матчу проти Італії змушує обходитись без допомоги динамівця. Натомість, з дискваліфікації повернувся Георгій Цітаішвілі, а лазарет команди залишився порожнім.

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Південна Корея жодних проблем з кадрами немає. Ймовірно, на фінал вийдуть ті ж виконавці, що і в півфіналі проти Еквадору, а от по складу збірної України є певні роздуми щодо правого флангу – поки Цітаішвілі безжально поров моменти, Олексій Кащук на його місці проявив себе дуже цікаво. Можна зробити припущення, що в старті вийде свіжий Георгій, а вінгер Шахтаря змінить його в другому таймі в разі необхідності забивати. На всіх інших позиціях вибір Олександра Петракова очевидний.

Орієнтовні склади на матч Україна U-20 – Південна Корея U-20

Україна U-20: Лунін – Конопля, Сафронов, Бондар, Бескорований, Корнієнко – Цітаішвілі, Чех, Дришлюк, Булеца – Сікан

Південна Корея U-20: Лі Гван Йон – Хванг Тахйон, Лі Джі Сол, Кім Х'юн Ву, Лі Джа Ік, Чой Джун – Кім Се Юн, Джонг Хо Джін, Го Джа Х'юн – Се Хун Ох, Кан Ін Лі

Слова експертів

Збігнєв Бонєк, Президент Польського футбольного союзу

"Хто фаворит у фіналі? Гарне питання. З футбольної точки зору Україна виглядає дещо краще, але з тактичної точки зору, а також з точки зору дисципліни, Республіку Корею буде важко перемогти"

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"Слід зазначити, що Корея, як суперник, ідеально підходить для голеадора українців на цьому турнірі – центрального нападаючого Сікана. Вміння добре боротися на другому поверсі та бомбардирські якості гравця роблять Корею ласим шматочком для України".

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Фіналісти міжнародних турнірів завжди демонструють максимально прагматичний футбол, змушуючи вболівальників напружуватися від розуміння фатальності будь-якої помилки, а не від якості моментів. Від закритих збірних України та Південної Кореї тим паче не доводиться очікувати гольової феєрії – зокрема, цього точно не обіцяє Олександр Петраков. Корейці попрацюють над своїм захистом на флангах, українці перекриють центр, атаки йтимуть через високі подачі – приблизно такий варіант розвитку подій бачиться найбільш вірогідним, адже в разі пропущеного голу розкрити оборону суперника буде неймовірно важко.

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Тим не менш, Україна здається більш сильною. По-перше, через перевагу на другому поверсі в чужому штрафному й загальну недисциплінованість "тигрів" біля власних воріт. По-друге, "синьо-жовті" в разі потреби терміново йти в атаку мають кращі шанси забити гол, ніж корейці: тут і варіанти зі стандартами, і розумні вривання, і суттєва взаємозамінність виконавців, і височенний індивідуальний клас – більш сильна в обороні Італія не змогла з цим впоратись. Корейці ж дуже небезпечні за наявності вільного простору та контргри, але подібне для фіналів нехарактерно. Втім, у них доволі сильний трикутник в центрі, який потрібно перекусити за будь-яку ціну – від того, чи вдасться Україні зберегти більшості в цій зоні, залежатиме усе.

Дуже обережно можна сподіватися на те, що Україна впорається з поставленими завданнями. Занадто багато топових суперників пройшла наша команда, щоб ось так просто розвалитися у грі проти неприємних, але неідеальних корейців. Прагматичний ігровий стиль Олександра Петракова ідеально підходить під перемоги на великих турнірах збірних, тож потрібно брати своє. Коли, як не зараз?

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