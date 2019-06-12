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Україна U-20 – Південна Корея U-20: Бондар оцінив шанси "жовто-синіх" здобути кубок чемпіонату світу-2019

20:40 220 Читать на русском
Україна U-20 – Південна Корея U-20: Бондар оцінив шанси "жовто-синіх" здобути кубок чемпіонату світу-2019
Валерій Бондар / Фото УАФ

Захисник збірної України U-20 Валерій Бондар поділився емоціями від перемоги над італійцями (1:0) та розповів про суперника "жовто-синіх" у фіналі ЧС-2019.

 

"Готувалися до цього поєдинку в звичайному режимі, головне було відновитися після Колумбії і по максимуму тактично розібрати Італію, що нам і вдалося. Думаю, команда повністю виконала план на гру.

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Збірна Південної Кореї – дуже хороша команда, організована і чудово готова фізично, плюс хлопці добре працюють з м'ячем. Це точно не слабкий опонент. Постараємося, щоб гра відбувалась за нашим сценарієм.

Збірна України сильна характером і командним духом. Плюс, звичайно, дуже сувора дисципліна. Всі хлопці грають один за одного – в цьому наша головна перевага.

А ще ми відчуваємо величезну підтримку наших уболівальників: і ті, хто вболіває за нас тут, на стадіонах в Польщі, і ті, хто переживає за збірну в Україні, дають нам велику мотивацію, щоб тішити їх перемогами", – цитує Бондара офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, фінальний поєдинок чемпіонату світу-2019 U-20 між Україною та Південною Кореєю відбудеться 15 червня, початок о 19:00.

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