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"Шкода, що Попов не зможе зіграти у фіналі ЧС-2019", – Сопко

16:46 231 Читать на русском
"Шкода, що Попов не зможе зіграти у фіналі ЧС-2019", – Сопко
Денис Попов / FIFA

Екс-захисник Шахтаря Олександр Сопко поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу U-20 Україна – Південна Корея.

"Дуже шкода, що не зіграє Попов. Але фінал є фінал. Тут на перше місце виходить функціональна готовність всієї команди. У корейців далеко не зіркова збірна.

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Гра їх команди будується більше не на індивідуальних діях, а на організованості, дисципліні і надійності, як і у нас. У цьому, можливо, і буде полягати головна складність: підопічним Петракова належить зіграти проти суперника, який проповідує схожі ігрові принципи.

Доведеться розкривати дуже організовану оборону, коли всі суперники будуть за лінією м'яча. Подивимося, наскільки це вдасться", – поділився Сопко в коментарі Сегодня.

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