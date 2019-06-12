Унікальність Шевченка, прорив Коноплянки, рекорди і антирекорди: статистика збірної України, яка вас здивує

"Футбол 24" зібрав усі головні цифри із доробку нашої головної команди.

Для збірної України перемоги над командами Сербії та Люксембургу стали 117-ю та 118-ю в історії. Всього наша команда провела 259 матчів. Окрім 118 переможних результатів, ми маємо 72 нічиї та 69 поразок. Забито 357 голів, пропущено 249, наступний м’яч у наші ворота стане ювілейним — 250-м.

Збірна Люксембургу – єдиний суперник збірної України, який програв нам усі п’ять зустрічей (1:12). По п’ять поразок мають ще чотири команди, але вони також спромоглися на нічийні результати (Албанія – один, Вірменія – три), і навіть перемоги (Білорусь – одна, Литва – дві). Більше за всіх нам програвала Грузія – шість разів (ще три матчі завершилися унічию).

Збірні Люксембургу та Сербії також входять до топ-6 наших суперників із найгіршою різницею забитих та пропущених м’ячів: мінус 17 – Сан-Марино та Андорра (обидві 0-17), мінус 11 – Люксембург (1-12), мінус 10 – Естонія, Сербія (обидві 0-10) та Грузія (6-16).

У рідних стінах збірна України забила 181 гол (50,7%), пропустила 89 (35,74%), набрала 223 очки (64,08%).

А Львів підтвердив свій магічний статус: 18 матчів – 16 перемог, 2 нічиї і жодної поразки! Всього у Львові національна команда України набрала 92,59% очок, причому в рамках відбіркових турнірів – 100% очок. Просто шикарна статистика.

Перемога над сербами стала 25-ю з великим рахунком. Власне, сам рахунок 5:0 стався втретє, а лідирує рахунок 1:0 (35 разів). Кількість матчів нашої національної команди без пропущених голів після переможних ігор із Сербією (5:0) та Люксембургом (1:0) – 111.

Найбільшу кількість матчів без пропущених голів серед воротарів збірної України провів Олександр Шовковський – 46 (з 92-х). Другий в рейтингу – Андрій Пятов (43 з 89-ти). Конкурентів у них немає, третє місце поділяють кіпери, які мають по чотири "сухі" матчі.

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"Суха" серія Андрія Пятова після матчів із сербами та люксембуржцями збільшилася до 236 хвилин. Але до його ж власного рекорду збірної (752 хвилини) ще дуже далеко.

Андрій Пятов поки що шостий у рейтингу гвардійців збірної України – 89 матчів. До Олександра Шовковського (92), який посідає п’яту сходинку, залишилося зовсім небагато. А от за кількістю ігрового часу Пятов (7921 хвилина) – третій. Більше тільки у Андрія Шевченка (8588) та Анатолія Тимощука (11001).

У першому таймі збірна України забила 156 голів (43,7%), у другому – 201 (56,3%). У червневих іграх шість голів поділилися між таймами порівну. Тепер кількість голів, забитих футболістами української збірної до 15-ї хвилини, становить 30, з 16-ї по 30 хвилину – 44, в перші 15 хвилин другого тайму – 66, з 61-ї по 75 хвилину – 54. Але найбільше в своїй історії наша команда забивала вже після 75-ї – 81 раз.

Віктор Циганков вперше забив два голи у одному матчі – з Сербією. У тому ж матчі Євген Коноплянка оформив другий дубль у кар’єрі гравця національної команди. По два дублі робили також Андрій Воробей, Олег Гусєв, Тімерлан Гусейнов, Віктор Леоненко, Сергій Назаренко та Андрій Ярмоленко. А рекорд утримує Андрій Шевченко – шість дублів.

Євген Коноплянка став третім футболістом збірної України, який забив більше 20 голів – 21. До нього це зробили Андрій Шевченко (48) та Андрій Ярмоленко (36). У Віктора Циганкова після дубля у ворота команди Сербії – три голи (15 матчів), у Романа Яремчука, який забивав і сербам, і люксембуржцям – два голи (8 матчів).

Чинна переможна серія збірної України – три матчі. До рекорду, встановленого у жовтні 2004 – червні 2005 років (6 переможних матчів поспіль) ще потрібно виграти стільки ж. А от до національного рекорду безпрограшної серії (13 ігор в 1998—1999 роках) грати та грати. Наразі наша безпрограшна серія нараховує лише п’ять матчів.

Під керівництвом Андрія Шевченка збірна України провела 27 матчів. Більше тільки у Олега Блохіна (64), Михайла Фоменка (37) та Йожефа Сабо (34). Виграла національна команда з Шевченком 15 разів (у Блохіна – 28 переможних результатів, у Фоменка – 24, у Сабо – 16). А от за відсотком набраних очок Шевченко – №3 серед тренерів, що провели не менше п’яти матчів – 64,2%. Більше мають Олексій Михайличенко (65,08%) та Михайло Фоменко (70,27%).

А от якщо брати лише ігри офіційних турнірів, то Шевченко наразі – найкращий тренер збірної України за відсотком набраних очок – 66,67%. У 18 матчах він здобув 11 перемог (3 нічиї та 4 поразки), м’ячі 26-15. За кількістю матчів у офіційних турнірах він – №4, за кількістю перемог – теж №4. Але ми бачимо найліпшу якість результатів.

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

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