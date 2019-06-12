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Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019

19:49 3407 Читать на русском
Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019
Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019

Збірна України U-20 зіграє проти Південної Кореї у фіналі чемпіонату світу-2019. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол 24".

 

Матч Україна U-20 – Південна Корея U-20 розпочнеться 15 червня на Муніципальному стадіоні Відзева у Лодзі. Початок фінального поєдинку чемпіонату світу-2019 – о 19:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2019

Експерти букмекера William Hill віддають перевагу збірній України. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Петракова – 2,30, тоді як тріумф Південної Кореї оцінюється у 3,00. Коефіцієнт на нічию – 2,80.

Фахівці контори BWin приблизно такої ж думки. Перемога України U-20 в основний час оцінюється у 2,50, Південної Кореї – у 3,00. Нічия – 2,85. Успіх підопічних Олександра Петракова за підсумками додаткового часу чи серії пенальті оцінений у 1,80, команди з Азії – 1,90.

Нагадаємо, збірна України будь-якої вікової категорії вперше буде представлена у фіналі чемпіонату світу. У півфіналі Україна U-20 драматично пройшла Італію, а Південна Корея виявилась сильнішою за Еквадор.

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Олександр Петраков не зможе розраховувати на Дениса Попова. Захисник Динамо, який забив на турнірі вже 3 голи, пропустить поєдинок через дискваліфікацію. Натомість зможе вийти на поле Георгій Цітаішвілі, який через аналогічну причину не грав у півфіналі проти Італії.

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