Украина U-20 – Южная Корея U-20: анонс финала чемпионата мира-2019

Сборные Украины и Южной Кореи сыграют в финале чемпионата мира-2019 U-20. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Украина U-20 – Южная Корея U-20

15 июня, 19:00, Польша, Лодзь, Городской стадион

Главный арбитр: Исмаил Эльфахт (США)

Телетрансляция на канале UA: Первый, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24

Финалы международных турниров для украинского футбола никогда не были рядовым событием: на клубном уровне у нас золото и серебро КУЕФА, а по линии сборных – второе место на юношеских Евро-2000 и Евро-2006 + золото на Евро-2009. Теперь же к этим историческим достижениям добавился финал чемпионата мира U-20, однако вряд ли подопечные Александра Петракова будут удовлетворены простым участием в нём. Едва ли не впервые наша команда подходит к поединку такого ранга в статусе признанного топ-коллектива, а не традиционного андердога. "Сине-жёлтым" действительно по силам выиграть Мундиаль.

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Сильные и слабые стороны сборной Украины

"Сине-жёлтые" на этом турнире не входят в число самых ярких представителей, держась за оборонительный стиль с закрытым центром поля и разительными контратаками. Украина – дисциплинированная и грамотная в тактическом плане команда, которая эффективно создаёт большинства в ключевых зонах и ищет свой шанс со стандартов, лонгболов или фланговых передач в штрафную. Это не самое весёлое реноме для финалиста чемпионата мира, но подопечные Александра Петракова таким образом удержали ничью против амбициозной Нигерии, переиграли сильную по именам Колумбию и прибили фаворитов – США и Италию.

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Сборная Украины имеет одну из лучших оборон чемпионата, пропустив всего 3 гола – на уровне Португалии (чемпионы Европы), Польши (вылетели в 1/8 финала) и Японии (пропустили всего два). Интересно, что в полуфинале наши ребята прибили такого же специалиста по защите – Италия вообще была очень похожей на команду Петракова. Впрочем, не стоит думать, что украинцы беспомощны в атаке, ведь на счету "сине-жёлтых" целых 10 голов – больше только у Мали (12) и Норвегии, которая 12 из 13 мячей наколотила в одном матче. Правда, и Украина забила 40% своих голов в ворота Панамы, но это, как говорил классик, такое. Слабостью нашего нападения является заметная прогнозируемость действий, но она компенсируется высоким индвидуальным мастерством исполнителей.

Сильные и слабые стороны сборной Южной Кореи

Южная Корея – соперник сенсационный, негромкий, но очень серьёзный. Сходство со сборной Украины сразу же бросается в глаза: та же игра в три защитника, тот же отказ от контроля мяча (в среднем – 40%), та же чрезмерная реализация (xG в районе 5.0 при 8 голах), тот же любимый счет 1:0 (2 матча плей-офф и один в группе). Чем-то даже похоже нападение, ведь впереди действует 193-сантиметровый Се Хун Ох, который является вторым на турнире по количеству воздушных единоборств – аналог Даниила Сикана, который при росте в 185 см также прекрасно цепляется за мячи и при этом вдвое результативнее.

Главное оружие корейцев заключается в контратаках, при которых нападающие забегают за спины защитникам. Особенно неприятным является наличие в составе соперника Ли Кан Ина, который уже в прошлом сезоне забивал за основу Валенсии. Низко посаженный, резкий и мобильный, он шикарно находит лазейки в линии обороны и принимает быстрые решения в последней трети поля. У него классный удар и пас – это лучший ассистент чемпионата мира (4 голевых передачи). С учётом регулярных перегрузок зоны перед штрафной со стороны левого латераля Чой Джуна это может создать серьёзные проблемы, но они несколько компенсируются пассивностью правого фланга и закрытостью финальных матчей.

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Южная Корея могла бы назваться фаворитом финала, если бы не была уязвимой в защите. Команда пропустила 5 голов, из которых 3 прилетело от Сенегала в четвертьфинале. Мог залететь и шестой, но корейцев при пенальти спас голкипер Ли Гван Йон – впрочем, привозить он также умеет. В целом же, "тигры" крайне недисциплинированно действуют в собственной штрафной, проигрывая верховые единоборства и зоны подбора. Также они регулярно оставляют широкие пространства на флангах обороны – идеальный вариант для Корниенко и Конопли, а также для высокого Сикана.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Украина U-20 уже била Южную Корею U-20 в 2019 году – в товарищеском матче в марте всё решил быстрый гол Сергея Булецы, который остался едва ли не единственным интересным моментом в игре.

2. Высшим достижением сборной Южной Кореи U-20 на молодёжных чемпионатах мира было четвёртое место в 1983 году. Сборная Украины трижды выходила в плей-офф (2001-й, 2005-й и 2015-й годы), но каждый раз вылетала в 1/8 финала.

3. Сборная Южной Кореи U-20 в 2019 году потерпела три поражения – все от европейских сборных.

4. Сборная Украины U-20 не проиграла ни одного матча в 2019 году.

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Кадровая ситуация

Главной потерей сборной Украины перед финалом, конечно же, является центрбек Денис Попов – а это, между прочим, не только лидер обороны, но и второй бомбардир команды (3 гола). Несколько раз португальское издание Goalpoint признавало его лучшим футболистом в составе "сине-жёлтых", но удаление на последних минутах матча против Италии заставляет обходиться без помощи динамовца. Зато после дисквалификации вернулся Георгий Цитаишвили, а лазарет команды остался пустым.

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Южная Корея никаких проблем с кадрами не имеет. Вероятно, на финал выйдут те же исполнители, что и в полуфинале против Эквадора, а вот по составу сборной Украины есть определённые размышления относительно правого фланга – пока Цитаишвили безжалостно порол моменты, Алексей Кащук на его месте проявил себя очень интересно. Можно предположить что в старте выйдет свежий Георгий, а вингер Шахтера сменит его во втором тайме при необходимости забивать. На всех остальных позициях выбор Александра Петракова очевиден.

Ориентировочные составы на матч Украина U-20 – Южная Корея U-20

Украина U-20: Лунин – Конопля, Сафронов, Бондарь, Бескорованый, Корниенко – Цитаишвили, Чех, Дрышлюк, Булеца – Сикан

Южная Корея U-20: Ли Гван Йон – Хванг Тахйон, Ли Джи Сол, Ким Хьюн Ву, Ли Джа Ик, Чой Джун – Ким Се Юн, Джонг Хо Джин, Го Джа Хьюн – Се Хун Ох, Кан Ин Ли

Слова экспертов

Збигнев Бонек, Президент Польского футбольного союза

"Кто фаворит в финале? Хороший вопрос. С футбольной точки зрения Украина выглядит несколько лучше, но с тактической точки зрения, а также с точки зрения дисциплины, Республику Корею будет трудно победить"

Алекс Великих, скаут Кальяри

"Следует отметить, что Корея, как соперник, идеально подходит для голеадора украинцев на этом турнире – центрального нападающего Сикана. Умение хорошо бороться на втором этаже и бомбардирские качества игрока делают Корею лакомым кусочком для Украины".

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Финалисты международных турниров всегда демонстрируют максимально прагматичный футбол, заставляя болельщиков напрягаться от понимания фатальности любой ошибки, но не от яркости моментов. От закрытых сборных Украины и Южной Кореи тем более не приходится ожидать голевой феерии – в частности, этого точно не обещает Александр Петраков. Корейцы поработают над своей защитой на флангах, украинцы перекроют центр, атаки будут идти через высокие подачи – примерно такой вариант развития событий видится наиболее вероятным, ведь в случае пропущенного гола вскрыть оборону соперника будет невероятно трудно.

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Тем не менее, Украина кажется более сильной. Во-первых, из-за превосходства на втором этаже в чужой штрафной и общей недисциплинированности "тигров" у своих ворот. Во-вторых, "сине-жёлтые" в случае необходимости срочно идти в атаку имеют лучшие шансы забить гол, чем корейцы: здесь и варианты со стандартов, и умные врывы, и существенная взаимозаменяемость исполнителей, и высочайший индивидуальный класс – более сильная в обороне Италия не смогла с этим справиться. Корейцы же очень опасны при наличии свободных зон и контригры, но подобное для финалов нехарактерно. Впрочем, у них довольно сильный треугольник в центре, который нужно перекусить любой ценой – от того, удастся ли Украине сохранить большинство в этих зонах, будет зависеть всё.

Очень осторожно можно надеяться на то, что Украина справится с поставленными задачами. Слишком много топовых соперников прошла наша команда, чтобы вот так просто развалиться в игре против неприятных, но неидеальных корейцев. Прагматичний игровой стиль Александра Петракова идеально подходит под победы на крупных турнирах сборных, поэтому нужно брать своё. Когда, как не сейчас?

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