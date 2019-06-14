"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокувати

Південна Корея U-20 зіграє проти молодіжної збірної України у фіналі Чемпіонату світу-2019. Це дуже серйозний та оригінальний суперник. "Футбол 24" пояснює, чому Україні буде непросто.

Вони вражаче схожі, але й такі різні. Перед фіналом ЧС-2019 U-20 Україна – Південна Корея не відчуваєш такого остраху, як перед Італією чи навіть Колумбією, однак нема місця і для ейфорії та самозаспокоєння. Дві сенсації турніру в Польщі мають схожу трансферну вартість. За оцінками Transfermarkt збірна України навіть дещо дорожча (14,95 млн євро), але 12 мільйонів з цієї суми беруть на себе двоє персон – Андрій Лунін (7,5) і Владислав Супряга (4,5).

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У 2019-му році наша юна гордість не програла жодного матчу, який підпадає під реєстр ФІФА. Україна U-20 виграла 7 ігор, лише з Нігерією поділивши очки. Олександр Петраков – неймовірний головний тренер, який за період свого другого Мундіалю з українською молодіжкою програв лише 1 товариський матч, а набирає в середньому 2,44 очка за гру. При цьому 4 роки тому його показник після ЧС-2015 U-20 зупинився на позначці 1,3 пункту.

#U20WC final

Lodz Stadium

15 June

18:00 local



We want to know: Who's your pick to become world champions? — FIFA.com (@FIFAcom) 13 червня 2019 р. У Твіттері ФІФА вболівальники віддають Південній Кореї U-20 мінімальну перевагу над Україною U-20

Зараз юні "синьо-жовті" посідають 27-е місце в рейтингу ФІФА. Корейці йдуть на 37-му. З вартості команди Чун Юн Йона у 12,78 левову частку "прибрав" 18-річний вінгер Валенсії Лі Кан Ін, якого Transfermarkt вже оцінює у 10 млн євро, а сам іспанський клуб – ще у 10 разів дорожче. Але про нього ще поговоримо детальніше в цьому матеріалі.

Петраков на 11 років старший за свого візаві. Головний тренер Південної Кореї U-20 Чун Юн Йон виграв 8, програв 3 свої матчі на цій посаді за останній рік з лишком, тобто в середньому набирає 2,18 очка за гру. Поразок його команді завдавали лише європейці. Зокрема, Україна у березні 2019-го, що в товариському матчі завдяки швидкому голу Булеци обіграла корейців 1:0, а команди на двох награли лише на 1 очікуваний гол (xG) з невеликою перевагою "синьо-жовтих".

Емоції, які хочеться переживати знову і знову!



Хлопці, ви неймовірні!#МиЗбірна pic.twitter.com/6ysmLcAkFu — Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) 11 червня 2019 р.

Південна Корея також застосовує тактичну схему з 3-ма захисниками. Суттєва відмінність полягає в атакувальній лінії. Ми граємо з одним центральним форвардом (і двома вінгерами), вони – з двома. Є ще трохи аналогій між фіналістами. Вони, як і ми, не люблять тримати м'яч (десь так на рівні 40%), відповідно не витрачають зайві сили на пресинг. Проходили далі не завдяки великій кількості моментів, а через захмарну реалізацію – забили 8 голів, хоча награли лише на 5. Українці забили 10, а награли на трохи більше як 6,5 очікуваного гола.

Знущання VAR, невдалий жарт і поцуплена перемога – італійські ЗМІ лютують через вихід України U-20 у фінал ЧС-2019

Їхню долю також вирішував VAR. В 1/8 фіналу Японія відкрила рахунок, але через офсайд судді скасували взяття воріт. Після цього корейці ще кілька разів вистояли з шаленим фартом і... забили єдиний гол у зустрічі. У чвертьфіналі у ворота Сенегалу арбітр спочатку призначив пенальті лише після перегляду повторів. Потім в овертаймі суддя не дав 11-метровий за гру рукою корейця. А вже в серії післяматчевих пенальті рефері дав азіатам перебити пенальті, який сенегальський воротар парирував з порушенням правил.

Найслабше місце корейців могло б стати силою українців. При грі на стандартах та навісах суперників вони часто губляться і програють боротьбу, але наш головний постачальник голів з другого поверху Денис Попов пропускає матч через червону, отриману проти Італії у півфіналі. Що ж, Супряга та Сікан показали, що також вміють грати головою, тому тут може бути наш шанс. Голкіпер Лі Гван Йон може як зробити кілька сейвів матчу, так і зрідка пустити у ворота м'яч, який зобов'язаний ловити.

Для України та Південної Кореї улюбленим підсумком на молодіжному Чемпіонаті світу-2019 стали переможні 1:0 – обидві по 2 рази тріумфували з таким рахунком у плей-офф та ще одного разу на груповому етапі. Ці результати значною мірою символізують суть команд – максимально строго та кількісно насичено в обороні та дуже раціонально, але з індивідуальним блиском, в атаці.

Умовно кажучи, хто забиває першим, той з великою імовірністю і перемагає. Команда Петракова відкривала рахунок у всіх своїх матчах на ЧС-2019, корейці також рідко відпускають суперника. А ось волю до перемоги довелось демонструвати Південна Корея – лише в одному матчі з Сенегалом їй це вдалось, з Португалією не вийшло.

Якщо в обороні наші суперники відчувають проблеми з повітряними дуелями, то в атаці володіють зброєю смертельного ураження. Се Хун Ох вже поклав таким способом парочку голів і посідає 2-е місце за кількістю єдиноборств на другому поверсі на 90 хвилин (14,66). Його гол у ворота Аргентини допоміг сенсаційно вибити Португалію, яка приїхала до Польщі у статусі чемпіонів Європи U-19.

Партнером по атаці в цього 193-сантиметрового хлопця виступає Лі Кан Ін – універсал з Валенсії, який може зіграти будь-де на фланзі чи в центрі атаки. У контракті наймолодшого і, мабуть, найталановитішого збірника прописана сума відступних у 80 мільйонів євро. Лі вже встиг дебютувати за головну команду "кажанів" у чемпіонаті та Кубку Іспанії, Лізі Європи, а також забити гол в Юнацькій Лізі чемпіонів за молодіжку. Не виключено, що вже у 2019-му році він дебютує в дорослій ЛЧ.

Корея більшість загроз створює завдяки швидкісним забіганням за спини захисників, а Кан Ін ідеально знаходить партнерів крутими передачами. Не дивно, що 18-річний валенсієць є найкращим асистентом Чемпіонату світу (4 гольові). Різки, з баченням поля, вмінням обійти на швидкості та дриблінгу – він втілює в собі найкращі риси корейського футболіста. На Лі спадає менше навантаження в обороні (сили не безмежні), що трохи нагадує ситуацію нашого десятки. Булеца, до слова, також виконав 5 результативних дій (3 голи плюс 2 асисти).

Найкращим компліментом для Лі є окреслення його як "корейського Мессі", який починав свій шлях... з героя гумористичного дитячого реаліті-шоу, де 7-річний хлопчик накручував фінтами навіть старших за віком суперників. Швидкий, технічний дриблер, здатен прибити суперника дальнім ударом, а його ліва ще більш вбивча, ніж у нашого Цітаішвілі. Ним активно цікавилися Реал Мадрид і Манчестер Юнайтед, але Валенсія завчасно встановила космічну 80-мільйонну клаусулу.

Однак вистачає у збірній Південної Кореї простих трудяг... з напівпрофесіональних чи зовсім аматорських команд. Уже згаданий форвард Се Хун Ох не лише панує у повітрі, а й вміє притримати м'яч та обігратись з партнером, незважаючи на свої 1,93 м зросту. Він виступає за поліцейський клуб, де футболісти заразом проходять військову службу.

Або ще двох студентів. Центральний півзахисник Чон Хо Джин, який вміє обіграти кількох опонентів та віддати останній пас, і Чой Джун, автор гола, що вивів Південну Корею у фінал. Обидва грають лише на рівні університетів, але з їхньої гри так відразу цього й не скажеш. Блискуче технічне оснащення, неймовірні фізичні кондиції, які дозволяють витримувати усі 90, а то й більше хвилин.

Ця команда сильна своєю незламною ментальністю, пекельною працею на полі та єдністю. Лідером у ній виступає 18-річний юнак, який може і прикрикнути, і завести партнерів, але кожен, хто виходить хоча б на пару хвилин, віддає всього себе, буквально вмирає на полі заради країни, тренера і партнерів. Та й навіть той самий "корейський Мессі" не страждає на зіркову хворобу, усвідомлюючи, який великий і важкий шлях у великий футбол стоїть перед ним.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019

У зоні Азії Південна Корея – найчастіший гість молодіжного Мундіалю. Це 15-й виступ для цієї команди, яка раніше доходила лише до півфіналу. Чемпіонат світу U-20 вже в суботу отримає зовсім нового короля. Звучить зухвало, але Україна зовсім не є аутсайдером у фіналі футбольного ЧС-2019! Хоча й про роль фаворита говорити не доводиться. Важко розраховувати на якесь неймовірне видовище від цих команд та ще й у вирішальній грі, але нам, як зацікавленій стороні, емоцій точно не бракуватиме.