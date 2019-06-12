Знущання VAR, невдалий жарт і поцуплена перемога – італійські ЗМІ лютують через вихід України U-20 у фінал ЧС-2019

Провідні італійські ЗМі вважають, що команда Петракова пробилась у фінал молодіжного чемпіонату світу (U-20) через "жахливу помилку арбітра".

Gazzetta: Жорстоке знущання VAR

У футболі з'явився новий девіз – VAR дав, VAR взяв. Технології зруйнували мрію Паоло Ніколато та усіх гравців молодіжної збірної Італії. Звісно, ніхто не применшує заслуг українців, які перемогли завдяки голу Булеци, але на 92-й хвилині Скамакка міг переписати історію.

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Арбітр Рафаель Клаус, переглянувши повтор епізоду перед монітором, скасував неймовірний м'яч у ворота Луніна. 1:1 – це лише альтернативна версія фільму, сама ж реальність виявилась більш драматичною.

Гнів та розчарування ще довго переслідуватимуть гравців збірної Італії, які плакали на полі після фінального свистка. VAR жорстоко познущався над нашою командою, яка втратила неймовірний шанс зіграти у фіналі чемпіонату світу. Титул розіграють Україна та Південна Корея.

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Sky Italia: Це був якийсь жарт

Збірна Італії не зіграє у фіналі молодіжного чемпіонату світу через скасований арбітром гол у компенсований час поєдинку. Це було схоже на невдалий жарт. Після хорошого другого тайму, з великою кількістю моментів, команда Ніколато, пропустивши на 65-й від Булеци, драматично покинула турнір.

Скамакка зумів зрівняти рахунок, однак, широко розвівши лікті, він зачепив Бондара, який одразу ж повалився на газон. Рефері поводився трохи нерішуче, але через деякий час вирішив переглянути відеоповтор. Мабуть, він отримав підказку VAR. Попри серйозні протести італійської збірної Клаус наважився прийняти доволі спірне рішення.

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Після численних переглядів відеоповтору епізоду залишається незрозумілим, що являється обов'язкового підставою для втручання VAR – це просто якесь знущання.

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Бразильський рефері Рафаель Клаус припустився жахливої помилки. 39-річний бізнесмен з Сан-Паулу, схоже, помилково обрав професію арбітра, що підтверджує сканадльний епізод на останніх хвилинах матчу між Італією та Україною. Скамакка розводить руки у бік, захищаючи власний простір – це класичний рух для будь-якого форварда у штрафному майданчику суперника.

Гравець збірної України Бондар самотужки врізається у виставлену руку Скамакки, а після цього падає на газон, ніби його навмисно вдарили у підборіддя. Через якийсь час він підводиться, щоб оцінити ситуацію, і підкреслює наслідки контакту, який сам спровокував.

Цікаво, що у дебюті другого тайму арбітр не призначив пенальті за фол Попова на Пінамонті. Чому ж у цьому епізоді Клаус не скористався підказкою VAR, поклавшись суто на власні спостереження?

Tuttosport: VAR та італійська лють

Команда Паоло Ніколато покидає молодіжний чемпіонат світу через скасований гол перед фінальним свистком. Скамакка мав шанс стати героєм Італії, але неоднозначене рішення арбітра звело усі наші зусилля нанівець.

Падіння Бондара після сумнівного контакту з рукою Скамакки стало вирішальним у визначенні фіналіста польського Мундіалю. Збірна Італії повинна задовольнитись матчем за третє місце, тоді як українці позмагаються за головний трофей разом з корейцями.

"Скуадра Адзурра" чотири рази тріумфала на чемпіонатах світу, а на молодіжному рівні ми не можемо дістатись навіть фіналу. З італійським футбол відбувається щось незрозуміле...

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