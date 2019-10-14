Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020

Збірна України прийме Португалію в Києві в рамках 8-го туру кваліфікації Євро-2020. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Україна – Португалія

14 жовтня, 21:45, Київ, НСК Олімпійський

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Телетрансляція на каналах "Україна" та "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна України проведе чи не найважливіший для себе матч за останні роки. Підопічні Андрія Шевченка на київському НСК Олімпійський зіграють проти Португалії – чинного чемпіона Європи та переможця Ліги націй. Навіть нічия в цьому поєдинку гарантує "синьо-жовтим" дострокову кваліфікацію до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше в своїй історії може успішно подолати відбір на континентальний форум, оминувши не надто фартовий для нас плей-офф.

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Кваліфікацію до чемпіонату Європи наша збірна розпочала саме виїзним матчем проти Португалії в Лісабоні – тоді команда Фернанду Сантуша володіла ініціативою, але збірна України змогла здобути прийнятний для себе результат у вигляді нульової нічиєї. До слова, та нічия стала єдиною для команди Шевченка в поточному євровідборі, адже наступні 5 матчів наша команда виграла із загальним рахунком 13:1. Лише Люксембург зміг вразити ворота збірної України, "суха" серія якої налічує вже більше 400 хвилин. До слова, наразі саме "синьо-жовті" можуть похизуватися найкращою обороною серед усіх команд Європи – лише Бельгія, як і Україна, в кваліфікації пропустила у власні ворота лише 1 гол.

Як зазначив Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції, збірна України не збирається грати на нічию, хоча такий результат цілком влаштує "синьо-жовтих" з турнірної точки зору. Крім того, наставник не виключив певної ротації складу, адже грати через два дні на третій в розпал сезону – справа не з легких.

Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

У п'ятницю Україна впевнено перемогла Литву на харківському ОСК Металіст завдяки дублю Руслана Маліновського. Дуже важливим є той факт, що в цьому матчі вдалося дещо зберегти сили – в другому таймі "синьо-жовті" свідомо збавили оберти, а Шевченко провів швидкі заміни. Марлос, Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко отримали декілька додаткових хвилин відпочинку перед вирішальним матчем відбору. Цей фактор має вагоме значення, адже в поточній кваліфікації "синьо-жовті" зазвичай гірше проводять другий поєдинок у так званій "спарці". Так було з Люксембургом після Португалії навесні і з тим же Люксембургом влітку після тріумфу над Сербією.

Легку перемогу в попередньому матчі здобула і Португалія. 11 жовтня підопічні Сантуша розгромили Люксембург та мають хороші шанси кваліфікуватися на Євро попри не надто вдалий старт – 2 очки у двох перших поєдинках. Після України Роналду та компанія зіграють проти аутсайдерів групи – Люксембургу та Литви. В принципі, для виходу з групи чинних чемпіонів Європи цілком влаштує і нічия в Києві, але сподіватися на такий хід подій нам буде надто ризиковано.

В поточному відбірковому циклі доля путівки на Євро виключно в руках збірної України, яка зробила величезний крок вперед за останні 2 роки. Наша команда протягом всієї кваліфікації демонструє солідний футбол і, безумовно, заслуговує достроково вийти на континентальний форум. Було б розкішно офіційно оформити цей вихід у матчі з чинним чемпіоном Європи та зі спокійним серцем їхати в гарячу Сербію на заключний поєдинок відбору.

Кадрова ситуація

На щастя, в матчі проти Литви Шевченко не втратив жодного гравця – усі без винятку футболісти готові вийти на поле проти чинних чемпіонів Європи. Віталій Миколенко, у якого були невеликі проблеми зі здоров'ям, пропустив матч проти Литви, але готовий зіграти з Португалією. Імовірно, саме він вийде зліва в захисті, а Едуард Соболь залишиться в запасі попри вдалу гру з балтійцями – недарма сам Кріштіану Роналду після першого матчу з Україною відзначив дії Миколенка.

На позиції центрфорварда, найвірогідніше, вийде Роман Яремчук, який не зіграв у Харкові. Справа в захисті замість Сергія Болбата може з'явитися Олександр Караваєв. Безумовно, Андрій Шевченко змінить склад у порівнянні з матчем проти Литви, але навряд чи ротація буде значною.

Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Фернанду Сантуша

У наставника збірної Португалії теж немає нових проблем зі складом. Вільям Карвалью та Рафаель Сілва через травми покинули табір національної команди ще перед поєдинком з Люксембургом. Всі головні зірки команди, включно з Кріштіану Роналду, рішуче налаштовані перервати позитивну серію "синьо-жовтих".

Статистика протистояння

Україна та Португалія в своїй історії тричі зустрічалися між собою. Наразі маємо абсолютну рівність – команди мають по одній перемозі та одного разу зіграли внічию (вже згадуваний матч у березні цього року). Різниця м'ячів – 2:2.

Зауважимо, що у збірної України є успішний досвід протистояння з Португалією на НСК Олімпійський. 5 жовтня 1996 року в рамках відбору на ЧС-1998 голи Сергія Попова та Юрія Максимова принесли "синьо-жовтим" перемогу 2:1. У листопаді Португалія взяла реванш з рахунком 1:0, але команда Йожефа Сабо змогла фінішувати на другому місці групи, поступившись лише Німеччині. В плей-офф на шляху України на Мундіаль стало легендарне покоління Хорватії...

Окремої уваги заслуговує протистояння Кріштіану Роналду проти Андрія Шевченка. Дві легенди світового футболу тричі грали один проти одного (враховувався лише ігровий етап кар'єри українця). Статистика і тут рівна – по одній перемозі мають Шевченко та Роналду (в Челсі та МЮ відповідно), ще один матч завершився миром.

А от проти українських клубів Кріштіану може похвалитися успішним досвідом – одразу 8 голів у 4-х поєдинках в складі Манчестер Юнайтед та Реала. Причому одного разу Роналду оформив дубль на київському стадіоні – це сталося в матчі МЮ проти Динамо (4:2 на користь англійців).

Не забуваємо, що з НСК Олімпійський у Роналду пов'язаний ще один приємний спогад. У складі Реала португалець виграв у Києві Лігу чемпіонів 2017/18, після чого покинув Мадрид та перебрався в Ювентус.

Орієнтовні склади

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко, Марлос – Яремчук

Португалія: Патрісіу – Семеду, Рубен Діаш, Пепе, Геррейру – Моутінью, Данілу Перейра, Бруно Фернандеш – Феліш, Бернарду Сілва, Роналду

Прогноз

Букмекерська контора Марафон вважає Португалію фаворитом даного протистояння. Перемога України оцінюється в 3,74, а коефіцієнт на можливий тріумф чинних чемпіонів Європи становить 2,22. Поставивши на нічию, можна збільшити свій виграш у 3,24 разів.

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