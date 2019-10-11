Португалія розгромила Люксембург – думками в Україні, Роналду забиває історичний гол, динамівець розчаровує

Португалія розбила Люксембург (3:0) на стадіоні Жозе Алваладе в Лісабоні. Рахунок і огляд матчу відбору Євро-2020 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Португалія – Люксембург, стартував о 21:45. Лідером у групі B є збірна України, яка набрала 16 очок з 18 можливих і паралельно в Харкові обіграла Литву. Португальці відставали на 5 балів, але й мають гру в запасі. Люксембург повинен був лише перемагати для збереження теоретичних шансів, адже в його активі було 4 пункти і четверте місце. Це 7-й змагальний день нашого квінтету. Відзначимо, що за всю історію протистояння Португалія досі виграла 13 дуелей і лише раз програла "червоним левам" – ще 58 років тому в матчі відбору ЧС-1962.

Португалія – Люксембург: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020 у групі України

Португалія могутньо почала. Роналду дещо невлучно пробивав здалеку, а потім намагався випросити пенальті. Бернарду Сілва також апелював до судді, але польський арбітр Стефанскі не погодився поставити 11-метровий. Феліш обігрався з Кріштіану і пробив з-за меж штрафного. Перший влучний удар у матчі на 13-й хвилині трапився. Той же молодий лідер Атлетіко відкрився під ідеальне закидання Бернарду з глибини. Феліш банально не влучив з кількох метрів. Сілва не пробачив. Семеду віддали на хід, кіпер гостей якогось дива викинувся на захисника Барселони і залишив рамку. Вінгер Ман Сіті підхопив круглого після рикошету і розстріляв порожні ворота.

Роналду класним пасом вивели у штрафний. Форвард Ювентуса влучив у голкіпера. Згодом Кріштіану пробив зі стандарту. Дуже далеко від мети. Венсан Тілль знищив Діаша і Пепе, однак Патрісіу потягнув. Арбітр чомусь вирішив, що це не кутовий. Ну, ок. Ще одна така лівим флангом, і знову той же люксембуржець пробиває з гострого кута. Без проблем для Патрісіу. Динамівець Жерсон Родрігес діє переважно ліворуч на початку атак команди і моментами переходить в центр нападу. Багато браку, мало загострень, непоганий у боротьбі. Португалія до перерви володіла м'ячем 66%, пробила 10 разів проти двох у суперника. Однак за ударами у площину лише 3:1. Або господарі в економ-режимі перед Україною, або дійсно не вражають.

Роналду на старті другого тайму віддає на Бруну Фернандеша. Дальній удар не без проблем взяв воротар. Після стандарту Феліш скидає на Роналду. Удар через себе прямо по центру. А ось і Жерсон Родрігес. Динамівець увірвався у штрафний, але пробив зовсім не туди, де нам потрібно. Роналду скористався вдалою грою партнерів і пробив. Трохи невлучно. І ось він, 700-й гол у кар'єрі! Кріштіану перехопив пас назад і ефектно перекинув голкіпера. Сіііііу, але нам радіти нічого. Португалія солідна, і очок не дарує.

Сінані проскочив на вбивчу дистанцію, але і тут не влучає Люксембург. У відповідь Бернарду Сілва відривається під закидання з глибини, але не встигає прошити воротаря – не дуже сильним вийшов удар. Гедеш замінив манчестерця. Роналду пробив головою – захисник з перестраху вибив на кутовий, хоча снаряд йшов повз ворота. І саме після цього стандарту Гедеш пробиває, захисник блокує так, що м'яч перелітає голкіпера. Це розгром. Португалія без проблем била "червоних левів", але відчувалося, що подумки і тренер, і команда вже була в Україні, де буде бій. За перше місце.