Україна – Литва: Маліновському немає рівних, рішення Шевченка себе виправдали – оцінки збірній за впевнену перемогу

Збірна України обіграла Литву з рахунком 2:0 у сьомому турі кваліфікації на Євро-2020. "Футбол 24" оцінює роботу футболістів і тренерського штабу в цьому матчі. Максимальний бал – 10. Враховуємо рівень суперника, який в офіційних матчах не перемагає 3 роки.

Голкіпер

Андрій Пятов – 6

Мав зовсім мало роботи. Литва лічені рази доправляла м'яч у наш штрафний майданчик, а в площину воріт Пятова полетів лише один удар. Андрій з ним впорався без проблем. Перший пас від голкіпера захисникам зазвичай був точним.

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Захисники

Сергій Болбат – 6

Активно допомагав попереду, візуально 70% часу провів на чужій половині. Збірна України на правому фланзі більше комбінувала, а Болбат намагався підігрувати Зінченку та Ярмоленку – переважно підготовчими передачами поперек і назад. Регулярно приміряв роль "фальшивого" фулбека, розташовуючись у півфланзі. Бракувало взаєморозуміння з партнерами та швидкості прийняття рішень. Фактично кожне повернення на власну половину завершувалося підбиранням – в підсумку в Сергія таких 10.

Сергій Кривцов – 6

Надійно відіграв у обороні: здійснив 4 перехоплення, в окремих епізодах підчистив за партнерами. Видав найкращу точність передач (95%), але це пояснюється тим, що Сергій зовсім не ризикував. Чистенька гра, однак повноцінно себе проявити Кривцов шансів не отримав. На кутовому біля чужих воріт витягнув на себе двох литовців, чим звільнив від опіки Степаненка – Тарас влучив у стійку.

Микола Матвієнко – 5

Микола більшість часу також оборонявся контролем м'яча. В основному стерильним – Литва сиділа глибоко, тому класний перший пас Матвієнка для розбивання пресингу не знадобився. В умовах примітивної атаки Литви примудрився "наварити" у власних володіннях, коли затягнув з передачею та не зумів нормально винести м'яч зі штрафного.

Едуард Соболь – 7

Дещо несподівано з'явився у старті та сповна використав свій шанс від тренерського штабу. Чудово підключався в атаку: 3 передачі під удар, 3 успішні спроби дриблінгу, розкішні шанси для Мораєса та Зінченка. Закрив собою весь лівий фланг, поки Марлос перші пів години гасав по всьому полю. Після виходу Коноплянки знайшов спільну мову і з ним. Проти Едуарда грав найгостріший футболіст суперників Новіковас, але фулбек Брюгге впорався майже зі всіма труднощами при обороні, виконавши 5 вдалих підкатів та вигравши 14 з 19 єдиноборств. Наприкінці зустрічі Соболь підпсував враження – двічі необачно зіграв на перехопленні та "привіз" єдиний удар по наших воротах.

Півзахисники

Тарас Степаненко – 6

Традиційно був у тіні. Литва зовсім не думала про атаку, тому роль Тараса у грі збірної не впадала в око. І навіть заміна Степаненка на Сидорчука ніяк не вплинула на хід матчу. Цікаво було, як хавбек Шахтаря при позиційних атаках України розташовувався вище за інших центрхавів для миттєвого вступання у відбір, коли балти отримували м'яч. Гості лише у 16% вибігали в наступ через центр – це заслуга трьох півзахисників. Прогрес Тараса у роботі з м'ячем, помітний на клубному рівні, вчора не проявився.

Олександр Зінченко – 6

Втримав хороший рівень гри, був одним з моторів "синьо-жовтої" машини, декілька разів грамотно змінював вектор атак точними діагоналями, але діяв примітивніше, ніж зазвичай. Вчора Зінченко не виділявся на фоні партнерів, не думав на порядок швидше і виглядав радше як у Манчестер Сіті, ніж у збірній України. Гостро вривався у чужий штрафний майданчик, однак змарнував феєричний шанс довести рахунок до розгромного. Така оцінка через встановлену самим Олександром планку – чекали від нього більшого проти закритої Литви.

Руслан Маліновський – 9

Герой матчу, з великим відривом найкращий гравець на полі. Завдяки індивідуальним навичкам на техніці, швидкості та відчутті моменту створив перший гол, а потім хорошим ударом зі штрафного у дальню "дев'ятку" оформив дубль. Окрім цього, відповідав за контроль м'яча (найбільш залучений у гру футболіст – понад 100 пасів) та передачі з глибини за спину литовській обороні у штрафний майданчик. Водночас відмінно відпрацював без м'яча: 7 відборів, 14 підбирань, 76% виграних дуелей – найкращий у матчі за цими показниками.

Вінгери

Андрій Ярмоленко – 6

Вдруге поспіль не виглядав повноцінним елементом збірної України проти Литви. Андрій через травму на рік випав з прогресуючої команди Шевченка, відтак йому важко зараз знаходити з партнерами ігрові зв'язки, розуміти їх з пів слова. Віддав забагато неточних передач, перетримував м'яч і не міг показати свій дриблінг. Ярмоленко зараз демонструє відмінний футбол у складі Вест Хема, але там він використовує вільні зони, а не копирсає суперника, який всім складом сидить біля воріт. Якщо оцінювати Ярмолу окремо від команди – було нормально. Міг створити фірмовий шедевр ударом у дальній кут (поперечина) і заробив результативний стандарт.

Марлос – 7

Саме його переміщення по всьому фронту атаки дали змогу "возити" гостей на старті зустрічі. Допомагав з просуванням м'яча, перевантажував необхідні зони, підтримував справа Ярмоленка, тримав контакт з Соболем. Марлос створив дві гольові можливості: ідеально подав з кутового на самотнього Степаненка та відкинув п'ятою під удар Зінченку. А ключова корисна дія натуралізованого бразильця – агресивний пресинг на 29-й хвилині, коли він змусив Клімавічюса панічно вибити в аут і започаткувати нашу першу результативну атаку. Втратив у ефективності, коли Україна збавила оберти.

Форвард

Жуніор Мораєс – 6

Виправдав свою появу в старті відсотків на 60, хоча й не був достатньо залучений у комбінаційну гру. У вирішальному епізоді виступив зразково – віддав тонкий асист п'ятою Маліновському. Однак при атаках часто розташовувався не в тому місці, деколи дублював рух партнерів і не атакував ближню стійку. Чимало передач у штрафний майданчик в розрахунку на Мораєса не знайшли адресата.

Підсилення з лави запасних

Євген Коноплянка – 6

Вийшов на 59-й хвилині дуже зарядженим на гру. Своєю появою з лави запасних Коноплянка врізноманітнив атаку України. Виконав низку непоганих переведень на протилежний фланг, а одне з таких підтримав своїм забіганням та прострілом на Циганкова. Євген наприкінці зустрічі проскочив кількох опонентів і вирвався на ударну позицію, але втратив шанс відзначитися жахливим ударом лівою.

Віктор Циганков – 5

З'явився на полі на 65-й хвилині, відразу після Коноплянки, однак був менш помітним. Незграбно пробив по воротах після незручної передачі Коно, відкинув під складний удар Зінченку – цими моментами важко було розпорядитися краще. Втім, від Циганкова хочеться більше сміливих рішень у збірній.

Сергій Сидорчук – без оцінки

Замінив Степаненка на останні 20 хвилин і картину не зіпсував. Сидорчук зіграв максимально обережно, без ризиків та ініціативи. Чи може він посперечатися за місце в основі, цей матч відповіді не дав.

Тренер

Андрій Шевченко – 6

Рішення головного тренера щодо складу в більшості себе виправдали. Соболь відмінно закрив лівий фланг, Мораєс віддав найголовніший і найкрасивіший пас у матчі, Марлос у ролі вільного художника подарував яскравий старт зустрічі. Головна претензія до Андрія Шевченка в тому, що він сказав своїм футболістам увімкнути енергоощадний режим занадто рано – при "слизькому" рахунку 1:0. Не розв'язані й глобальні проблеми зі статикою окремих виконавців при позиційних атаках, щільну оборону проривали завдяки індивідуальній майстерності. Бажання ранніми замінами поберегти Марлоса, Ярмоленка та Степаненка на Португалію зрозуміле – зараз дуже важливо побачити рівень нашої збірної на фоні топ-опонента, коли питання виходу на чемпіонат Європи фактично вирішене.

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