Украина – Португалия: анонс матча отбора Евро-2020

Сборная Украины примет Португалию в Киеве в рамках 8-го тура квалификации Евро-2020. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Украина – Португалия

14 октября, 21:45, Киев, НСК Олимпийский

Главный арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Телетрансляция на канале "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Украины проведет едва ли не самый важный для себя матч за последние годы. Подопечные Андрея Шевченко на киевском НСК Олимпийский сыграют против Португалии – действующего чемпиона Европы и победителя Лиги наций. Даже ничья в этом поединке гарантирует "сине-желтым" досрочную квалификацию в финальную часть Евро-2020. Украина впервые в своей истории может успешно преодолеть отбор на континентальный форум, минуя не слишком фартовый для нас плей-офф.

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Квалификацию к чемпионату Европы наша сборная начала именно выездным матчем против Португалии в Лиссабоне – тогда команда Фернанду Сантуша владела инициативой, но сборная Украины смогла добыть приемлемый для себя результат в виде нулевой ничьи. К слову, та ничья стала единственной для команды Шевченко в текущем евроотборе, ведь следующие 5 матчей наша команда выиграла с общим счетом 13:1. Только Люксембург смог поразить ворота сборной Украины, "сухая" серия которой насчитывает уже более 400 минут. К слову, сейчас именно "сине-желтые" могут похвастаться лучшей обороной среди всех команд Европы – лишь Бельгия, как и Украина, в квалификации пропустила в свои ворота лишь 1 гол.

Как отметил Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции, сборная Украины не собирается играть на ничью, хотя такой результат вполне устроит "сине-желтых" с турнирной точки зрения. Кроме того, наставник не исключил определенной ротации состава, ведь играть через два дня на третий в разгар сезона – дело не из легких.

Украина – Португалия: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

В пятницу Украина уверенно победила Литву на харьковском ОСК Металлист благодаря дублю Руслана Малиновского. Очень важным является тот факт, что в этом матче удалось несколько сохранить силы – во втором тайме "сине-желтые" сознательно сбавили обороты, а Шевченко провел быстрые замены. Марлос, Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко получили несколько дополнительных минут отдыха перед решающим матчем отбора. Этот фактор имеет большое значение, ведь в текущей квалификации "сине-желтые" обычно хуже проводят второй поединок в так называемой "спарке". Так было с Люксембургом после Португалии весной и с тем же Люксембургом летом после триумфа над Сербией.

Легкую победу в предыдущем матче одержала и Португалия. 11 октября подопечные Сантуша разгромили Люксембург и имеют хорошие шансы квалифицироваться на Евро, несмотря на не слишком удачный старт – 2 очка в двух первых поединках. После Украины Роналду и компания сыграют против аутсайдеров группы – Люксембурга и Литвы. В принципе, для выхода из группы действующих чемпионов Европы вполне устроит и ничья в Киеве, но надеяться на такой ход событий нам будет слишком рискованно.

В текущем отборочном цикле судьба путевки на Евро исключительно в руках сборной Украины, которая сделала огромный шаг вперед за последние 2 года. Наша команда на протяжении всей квалификации демонстрирует солидный футбол и, безусловно, заслуживает досрочно выйти на континентальный форум. Было бы великолепно официально оформить этот выход в матче с действующим чемпионом Европы и со спокойным сердцем ехать в горячую Сербию на заключительный поединок отбора.

Кадровая ситуация

К счастью, в матче против Литвы Шевченко не потерял ни одного игрока – все без исключения футболисты готовы выйти на поле против действующих чемпионов Европы. Виталий Миколенко, у которого были небольшие проблемы со здоровьем, пропустил матч против Литвы, но готов сыграть с Португалией. Вероятно, именно он выйдет слева в защите, а Эдуард Соболь останется в запасе, несмотря на удачную игру с балтийцами – недаром сам Криштиану Роналду после первого матча с Украиной отметил действия Миколенко.

На позиции центрфорварда, скорее всего, выйдет Роман Яремчук, который не сыграл в Харькове. Справа в защите вместо Сергея Болбата может появиться Александр Караваев. Безусловно, Андрей Шевченко изменит состав по сравнению с матчем против Литвы, но вряд ли ротация будет значительной.

Украина – Португалия: предматчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

У наставника сборной Португалии тоже нет новых проблем с составом. Уильям Карвалью и Рафаэль Силва из-за травм покинули лагерь национальной команды еще перед поединком с Люксембургом. Все главные звезды команды, включая Криштиану Роналду, решительно настроены прервать положительную серию "сине-желтых".

Статистика противостояния

Украина и Португалия в своей истории трижды встречались между собой. Пока что имеем абсолютное равенство – команды имеют по одной победе и один раз сыграли вничью (уже упоминавшийся матч в марте этого года). Разница мячей – 2:2.

Заметим, что у сборной Украины есть успешный опыт противостояния с Португалией на НСК Олимпийский. 5 октября 1996 года в рамках отбора на ЧМ-1998 голы Сергея Попова и Юрия Максимова принесли "сине-желтым" победу 2:1. В ноябре Португалия взяла реванш со счетом 1:0, но команда Йожефа Сабо смогла финишировать на втором месте группы, уступив лишь Германии. В плей-офф на пути Украины на Мундиаль стало легендарное поколение Хорватии...

Отдельного внимания заслуживает противостояние Криштиану Роналду против Андрея Шевченко. Две легенды мирового футбола трижды играли друг против друга (учитывался только игровой этап карьеры украинца). Статистика и здесь равная – по одной победе имеют Шевченко и Роналду (в Челси и МЮ соответственно), еще один матч завершился миром.

А вот против украинских клубов Криштиану может похвастаться успешным опытом – сразу 8 голов в 4-х поединках в составе Манчестер Юнайтед и Реала. Причем однажды Роналду оформил дубль на киевском стадионе – это произошло в матче МЮ против Динамо (4:2 в пользу англичан).

Не забываем, что с НСК Олимпийский у Роналду связано еще одно приятное воспоминание. В составе Реала португалец выиграл в Киеве Лигу чемпионов 2017/18, после чего покинул Мадрид и перебрался в Ювентус.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Марлос – Яремчук

Португалия: Патрисиу – Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру – Моутиньо, Данилу Перейра, Бруно Фернандеш – Фелиш, Бернарду Силва, Роналду

Прогноз

Букмекерская контора Марафон считает Португалию фаворитом данного противостояния. Победа Украины оценивается в 3,74, а коэффициент на возможный триумф действующих чемпионов Европы составляет 2,22. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш в 3,24 раз.

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