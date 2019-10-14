Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Україна і Португалія грають у 8-му турі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Португалія на "Футбол 24", стартував о 21:45. У першій зустрічі збірні розійшлися миром 0:0. Загалом же в історії протистояння команди по одному разу перемагали та грали внічию, а єдина попередня дуель в Києві завершилася перемогою "сино-жовтих" 2:1. Фактично це бій за перше місце у групі B відбору Євро-2020. Гру транслюють канали "Україна" та "Футбол 1". Команда Шевченка вийде на Євро-2020, якщо принаймні не програє португальцям, або в паралельній грі Сербія втратить очки. Португалія також може здобути сьогодні путівку на Чемпіонат Європи.

Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020

Для цього Роналду і Ко повинні обіграти українців, а серби – не обіграти Литву. Відзначимо, що у стартовому складі збірної України 3 зміни порівняно з попереднім матчем проти литовців. На флангах захисту гравці київського Динамо Караваєв і Миколенко міняють Болбата і Соболя відповідно. В атаці виходить Роман Яремчук замість Мораєса. У португальців лише Жоау Маріу міняє Бруну Фернандеша в центрі поля (виходить більш оборонний гравець), а Гедеш в нападі – 126-мільйонного Феліша з Атлетіко.

Україна: Пятов (к) – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Зінченко, Маліновський, Марлос – Яремчук

Португалія: Патрісіу – Семеду, Пепе, Рубен Діаш, Геррейру – Моутінью, Жоау Маріу, Данілу Перейра – Роналду (к), Бернарду Сілва, Гедеш

Україна – Португалія: стартові склади на матч відбору Євро-2020