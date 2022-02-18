Головна команда країни на чолі з Олександром Петраковим гратиме на фартовій для неї арені у Львові.

Виконком УАФ, розглянувши пропозиції тренерського штабу Олександра Петракова, затвердив, що матчі збірної України проти Вірменії та Ірландії відбудуться у Львові. Про це повідомив президент асоціації Андрій Павелко.

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Зустріч з вірменами відбудеться на Арені Львів 11 червня, а з ірландцями – трьома днями пізніше. Це будуть поєдинки третього та четвертого турів Ліги націй. Передуватимуть цим матчам протистояння з тими ж таки ірландцями та Шотландією на виїзді 4 і 7 червня відповідно.

Нагадаємо, "синьо-жовті" повернулися в дивізіон В Ліги націй після "кабінетної" поразки від Швейцарії і вильоту з еліти.

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