Група C1: Фарерські острови, Литва, Люксембург

Група C2: Кіпр/Естонія, Косово, Греція

Група C3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Білорусь

Група C4: Гібралтар, Грузія, Північна Македонія

Група D1: Латвія, Андорра, Казахстан/Молдова, Ліхтенштейн

Група D2: Сан-Марино, Кіпр/Естонія, Мальта

"Футбол 24" в цій новині проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги націй, яке стартує о 19:00 (потрібно оновлювати сторінку). Збірна України вилетіла з Дивізіону 1 після рішення УЄФА зарахувати технічну поразку в матчі проти Швейцарії. Відтак "синьо-жовті" повернулися до Ліги B, де раніше вигравали групу ще під керівництвом Шевченка. Україна очолює посів як команда з найкращим рейтингом у першому кошику другого дивізіону. Додамо, що в Лігах А, В і С виступатимуть по 16 збірних, а в Дивізіоні D – 7.

Жеребкування Ліги націй 2022/23: склад кошиків і потенційні суперники збірної України

Кілька команд з нижчим рейтингом ще не знають, в якому Дивізіоні виступатимуть. Переможці матчів Казахстан – Молдова та Кіпр – Естонія, запланованих на березень 2022-го, залишаться у Лізі C. Ті, хто програє, опустяться в найслабший Дивізіон. Склад усіх кошиків формував рейтинг збірних за підсумками Ліги націй 2020/21. Перші матчі нового сезону турніру заплановані на 2-8 червня 2022-го. Останній тур відбудеться на початку вересня того ж року.

Переможці груп у Дивізіоні А зіграють у фінальній стадії змагання (півфінали та фінал), господарем якої стане один з 4 тріумфаторів своїх квартетів. Ті, хто посядуть останні місця, перейдуть дивізіоном нижче. Володарі перших місць у групах дивізіонів В, С та D піднімуться відповідно до ліг А, В та С. Збірні, які фінішують останніми у дивізіоні В, понизять до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться у плей-офф серед 4 останніх команд) перейдуть до дивізіону D.

Наразі не до кінця офіційно, але це змагання – ще один варіант потрапляння на Євро-2024. За попередньою схемою, ті 12 найкращих команд Ліги націй, що не потрапили на турнір через відбір, розіграють у плей-офф 3 путівки до фінальної частини чемпіонату Європи. Їх планують розіграти в березні 2024 року. Утім формат турніру, який прийматиме Німеччина, ще має остаточно затвердити УЄФА.

Посів учасників Ліги А

Кошик 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

Кошик 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

Кошик 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

Кошик 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Посів учасників Ліги В

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Посів учасників Ліги С

Кошик 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

Кошик 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

Кошик 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.

Кошик 4: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Посів учасників Ліги D

Кошик 1: Казахстан/Молдова, Кіпр/Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.

Кошик 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.