Вболівальники розкупили більше 22 500 пакетів квитків на домашні матчі команди протягом перших 24 годин після появи, повідомляє офіційний сайт Шотландської футбольної асоціації.

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Таким чином, на 4 домашні поєдинки було продано більше 90 тисяч перепусток, що є рекордом. Цікаво, що одразу два матчі Шотландія проведе з Україною: спочатку в рамках плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 24 березня, а потім 7 червня у рамках Ліги націй.

Інші дві зустрічі британці проведуть вдома проти Ірландії та Вірменії – також у Лізі націй.

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