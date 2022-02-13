Шотландія відзвітувала про рекордні продажі квитків на домашні матчі – два з них проти України
Поєдинки збірної Шотландії викликали неабиякий ажіотаж серед місцевих уболівальників.
Вболівальники розкупили більше 22 500 пакетів квитків на домашні матчі команди протягом перших 24 годин після появи, повідомляє офіційний сайт Шотландської футбольної асоціації.
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Таким чином, на 4 домашні поєдинки було продано більше 90 тисяч перепусток, що є рекордом. Цікаво, що одразу два матчі Шотландія проведе з Україною: спочатку в рамках плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 24 березня, а потім 7 червня у рамках Ліги націй.
Інші дві зустрічі британці проведуть вдома проти Ірландії та Вірменії – також у Лізі націй.
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