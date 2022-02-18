Главная команда страны во главе с Александром Петраковым будет играть на фартовой для нее арене во Львове.

Исполком УАФ, рассмотрев предложение тренерского штаба Александра Петракова, утвердил, что матчи сборной Украины против Армении и Ирландии пройдут во Львове. Об этом сообщил президент ассоциации Андрей Павелко.

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Встреча с армянами состоится на Арене Львов 11 июня, а с ирландцами – тремя днями позже. Это будут поединки третьего и четвёртого туров Лиги наций. Этим матчам будут предшествовать противостояния с теми же ирландцами и Шотландией на выезде 4 и 7 июня соответственно.

Напомним, "сине-желтые" вернулись в дивизион В Лиги наций после "кабинетного" поражения от Швейцарии и вылета из элиты.