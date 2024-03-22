Збірна України U-21 у п'ятницю, 22 березня, зіграла товариський матч проти Марокко U-23. Рахунок і огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 22 березня 2024

Україна U-21 – Марокко U-23 – 1:0

Гол: Очеретько, 19

Стартовий склад збірної України U-21: Нещерет, Слюбик, Батагов, Смоляков, Крупський, Очеретько, Рубчинський, Крушинський, Брагару, Хлань, Горбач.

Запасні: Ісенко, Кінарейкін, Роман, Пастух, Павлюк, Волошин, Салюк, Квасниця, Яцик, Краснопір, Варфоломєєв.

Підопічні Унаї Мельгоси зіграли контрольний поєдинок у Туреччині. Суперником стала олімпійська збірна Марокко – чинний чемпіон молодіжного Кубка Африки. Ця збірна влітку стане опонентом збірної України на Олімпіаді в Парижі – команди потрапили в одну групу.

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Перед грою з марокканцями наставник української молодіжки заявляв, що хоче перевірити якомога більше виконавців. Зокрема, свій шанс у стартовому складі отримали Богдан Слюбик, Артем Смоляков, Борис Крушинський та Максим Хлань, який проводить вдалий відрізок у польській Лехії.

Активніше почали саме марокканці, які в дебюті гри провели кілька атак. Втім, Руслан Нещерет у гру не вступав. Щоправда, і українці на старті не турбували кіпера суперників, але перший же момент "синьо-жовтих" завершився голом. На 19-й хвилині Олег Очеретько був першим на підбиранні та з-за меж штрафного вгатив у дальній кут. Розкішний гол!

Невдовзі Ігор Горбач хотів повторити шедевр, але його обвідний удар був неточним. А на 25-й провал в обороні ледь не коштував українцям пропущеного гола. Ель-Уаззані вийшов майже сам на сам із Нещеретом, проте пробив повз верхній кут. Українці відповіли проходом Хланя, удар якого заблокував захисник. А на 34-й Нещерет вперше врятував Україну, діставши м'яч, який летів у кут воріт. У підсумку, красивий гол Очеретька став єдиним до перерви.

На перших секундах другої половини марокканці ледь не пропустили курйозний гол. М'яч від Краснопіра зрикошетив у бік воріт, але кіпер таки встиг його наздогнати. Унаї Мельгоса дотримав слова, давши нагоду проявити себе футболістам, які розпочинали в резерві. Зв'язка Руха могла організувати гол – Квасниця віддав на Пастуха, але той пробив прямісінько у воротаря.

На 90-й хвилині м'яч таки опинився у сітці наших воріт, однак гол скасували через офсайд. 1:0 – перемога української молодіжки у спарингу.

Вже за кілька днів – 26 березня – Україна U-21 зіграє наступний матч відбору на молодіжне Євро-2025. Поєдинок Азербайджан – Україна пройде в Баку і розпочнеться о 14:00 за київським часом. Підопічні Унаї Мельгоси виграли всі 5 матчів відбору і очолюють турнірну таблицю групи F, маючи 15 очок. Стільки ж у Англії, яка йде другою і зіграла на матч більше. Якраз сьогодні, 22 березня, Англія на виїзді розбила Азербайджан з рахунком 5:1.

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