Україну возить травмований, Мудрик і Зінченко створюють проблему – Ребров знову це зробив, тихі герої і секретна зброя
20:58 - Читать на русском
Збірна України у божевільному і валідольному стилі зуміла пробитися до фіналу плей-офф за путівку на Євро-2024.
завершено
Роман Яремчук 85’
Артем Довбик 88’
85’ Роман Яремчук
88’ Артем Довбик
"Синьо-жовті" завдяки заміні Реброва вирвали перемогу над Боснією, але гра залишила чимало питань. Їх потрібно вирішити до 26 березня, коли Україна прийматиме Ісландію у Вроцлаві.
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Чому героя матчу взагалі не бачили у збірній? Чи слід довіряти зірці після провалу? Детально про ці та інші теми дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.
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