Збірна України у божевільному і валідольному стилі зуміла пробитися до фіналу плей-офф за путівку на Євро-2024.

"Синьо-жовті" завдяки заміні Реброва вирвали перемогу над Боснією, але гра залишила чимало питань. Їх потрібно вирішити до 26 березня, коли Україна прийматиме Ісландію у Вроцлаві.

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Чому героя матчу взагалі не бачили у збірній? Чи слід довіряти зірці після провалу? Детально про ці та інші теми дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.