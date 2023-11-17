Молодіжні збірні України і Люксембургу 17 листопада зіграли у 4-му турі відбору на чемпіонат Європи-2025 U-21 (4:0). Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна U-21 – Люксембург U-21, стартував о 20:00 за київським часом. Поєдинок відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025 зіграли в іспанському місті Мурсія на стадіоні Нуева-Кондоміна.

Підопічні Унаї Мельгоси вдало стартували у кваліфікації на Євро. Молодіжна збірна України після трьох турів очолювала турнірну таблицю групи F, не втративши жодного очка. У попередніх матчах "синьо-жовті" перемогли Північну Ірландію (1:0), Люксембург (3:0) і чинного чемпіона Європи Англію (3:2).

Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2025 U-21

Люксембург з перших хвилин практично всією командою відійшов на свою половину, не даючи українцям вільного простору. За таких умов великого значення набували довгі паси від Батагова. Перший із таких пройшов вже на старті, однак Ванат заліз в офсайд. На 9-й хвилині Рубчинський класно вивів Владислава віч-на-віч з кіпером, однак форвард Динамо з гострого кута пробив у воротаря. І тут же Люксембург зазнав серйозної втрати – один із лідерів команди Мартінш Серкейра не зміг продовжити гру.

Ще один класний момент в українців. Салюк розкішним довгим пасом зі своєї половини відрізав усіх суперників. Рубчинський грамотно відкрився, прийняв і пробив – Латік перевів м'яч на кутовий. Був шанс і у Волошина, який не зміг пробити головою після навісу Смолякова. Дебют гри повністю за нами, однак швидкий гол забити не вдалося.

Натомість "синьо-жовті" ледь не пропустили. У простій ситуації Батагов і Смоляков не розібралися – лише дуже вчасний вихід Нещерета з воріт врятував ситуацію. Кіпер Динамо у підкаті вибив м'яч з-під ніг суперника. Батагов тут же міг виправитися, замикаючи подачу з кутового, але з кількох метрів влучив у воротаря. Вражаюча перевага України у володінні м'ячем (72 на 28% після 30-ти хвилин), однак до зміни рахунку на табло це не призвело.

Черговий момент не використав вже Богдан В'юнник, який після прострілу Ваната не зміг пробити повз Латіка. Але на 35-й хвилині українці нарешті забили. Пройшло чергове закидання Батагова, Волошин зліва увірвався у штрафний і покотив у воротарський на Ваната. Владислав без проблем вразив порожні ворота. 1:0 – хід Мельгоси та Реброва спрацював. Як відомо, тренери колективно вирішили залучити Ваната саме до молодіжної збірної.

Україна – Люксембург: гол Владислава Ваната у матчі відбору на Євро-2025 U-21 pic.twitter.com/kPniraQ8wf — Футбол 24 (@football24tv) November 17, 2023

До кінця тайму рахунок не змінився. Українці пішли на перерву з мінімальною перевагою. А на початку другої половини Бербері отримав другу жовту картку за фол проти Бражка і залишив Люксембург у меншості. Майже одразу Ванат міг зміцнити перевагу України – ще один нереалізований вихід майже віч-на-віч. Чергова класна дія Рубчинського, який вивів динамівця на ударну позицію. Мав шанс і В'юнник, якого вивів на удар Ярмолюк – сейв голкіпера.

Головний джокер збірної – Ілля Квасниця – на 64-й хвилині вийшов замість В'юнника. І одразу ж рахунок став 2:0. Після розіграшу кутового відзначився Арсеній Батагов. Центрбек Зорі підстеріг помилку суперника, який не зміг вибити м'яч, і подвоїв перевагу України. А на 66-й все стало зрозуміло. Квасниця подав кутовий, люксембуржці вибили, але Назар Волошин був першим на підбиранні і прошив кіпера. 3:0 – питання зняті.

Але це було не все. "Синьо-жовті" майже повторили перший гол. Очеретько розкішно найшов Смолякова, Артем скинув у воротарський на Краснопіра. Форвард Оболоні зробив рахунок 4:0, поставивши крапку в матчі.

У підсумку, чергова перемога України у кваліфікації на молодіжне Євро. Після нервового першого тайму і отримання чисельної переваги "синьо-жовті" влаштували розгром. У команди Унаї Мельгоси 12 очок і перше місце групи F.

Наступний матч відбору на чемпіонат Європи-2025 молодіжна збірна України зіграє 21 листопада. Поєдинок Україна U-21 – Азербайджан U-21 теж відбудеться в іспанській Мурсії. Початок – о 20:00 за Києвом.

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