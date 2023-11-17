Молодежные сборные Украины и Люксембурга 17 ноября сыграли в 4-м туре отбора на чемпионат Европы-2025 U-21 (4:0). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина U-21 – Люксембург U-21, стартовал в 20:00 по киевскому времени. Поединок отбора на молодежный чемпионат Европы-2025 сыграли в испанском городе Мурсия на стадионе Нуэва-Кондомина.

Подопечные Унаи Мельгосы успешно стартовали в квалификации на Евро. Молодежная сборная Украины после трех туров возглавляла турнирную таблицу группы F, не потеряв ни одного очка. В предыдущих матчах "сине-желтые" победили Северную Ирландию (1:0), Люксембург (3:0) и действующего чемпиона Европы Англию (3:2).

Украина – Люксембург: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025 U-21

Люксембург с первых минут практически всей командой отошел на свою половину, не дав украинцам свободного пространства. В таких условиях большое значение приобретали длинные пасы от Батагова. Первый из таких прошел уже на старте, однако Ванат залез в офсайд. На 9-й минуте Рубчинский классно вывел Владислава один на один с кипером, однако форвард Динамо с острого угла пробил во вратаря. И тут же Люксембург понес серьезную потерю – один из лидеров команды Мартинш Серкейра не смог продолжить игру.

Еще один классный момент у украинцев. Салюк роскошным длинным пасом со своей половины отрезал всех соперников. Рубчинский грамотно открылся, принял и пробил – Латик перевел мяч на угловой. Был шанс у Волошина, который не смог пробить головой после навеса Смолякова. Дебют игры полностью за нами, однако быстрый гол забить не удалось.

Но "сине-желтые" едва не пропустили. В простой ситуации Батагов и Смоляков не разобрались – только очень своевременный выход Нещерета из ворот спас ситуацию. Кипер Динамо в подкате выбил мяч из-под ног соперника. Батагов тут же мог исправиться, замыкая подачу с углового, но с нескольких метров попал во вратаря. Впечатляющее преимущество Украины во владении мячом (72 на 28% после 30-ти минут), однако к изменению счета на табло это не привело.

Очередной момент не использовал уже Богдан Вьюнник, который после прострела Ваната не смог пробить мимо Латика. Но на 35-й минуте украинцы наконец-то забили. Прошел очередной заброс Батагова, Волошин слева ворвался в штрафную и покатил во вратарскую на Ваната. Владислав без проблем поразил пустые ворота. 1:0 – ход Мельгосы и Реброва сработал. Как известно, тренеры коллективно решили привлечь Ваната именно в молодежную сборную.

Україна – Люксембург: гол Владислава Ваната у матчі відбору на Євро-2025 U-21 pic.twitter.com/kPniraQ8wf — Футбол 24 (@football24tv) November 17, 2023

До конца тайма счет не изменился. Украинцы ушли на перерыв с минимальным преимуществом. А в начале второй половины Бербери получил вторую желтую карточку за фол против Бражко и оставил Люксембург в меньшинстве. Почти сразу Ванат мог укрепить преимущество Украины – еще один нереализованный выход почти один на один. Очередное классное действие Рубчинского, который вывел динамовца на уд

Главный джокер сборной – Илья Квасница – на 64-й минуте вышел вместо Вьюнника. И сразу же счет стал 2:0. После розыгрыша углового отличился Арсений Батагов. Центрбек Зари подстерег ошибку соперника, который не смог выбить мяч, и удвоил преимущество Украины. А на 66-й все стало ясно. Квасница подал угловой, люксембуржцы выбили, но Назар Волошин был первым на подборе и прошил кипера. 3:0 – вопросы сняты.

Но это было не все. "Сине-желтые" почти повторили первый гол. Очеретько роскошно нашел Смолякова, Артем сбросил во вратарскую на Краснопира. Форвард Оболони сделал счёт 4:0, поставив точку в матче.

В итоге, очередная победа Украины в квалификации на молодежное Евро. После нервного первого тайма и получения численного преимущества "сине-желтые" устроили разгром. У команды Унаи Мельгосы 12 очков и первое место группы F.

Следующий матч отбора на чемпионат Европы-2025 молодежная сборная Украины сыграет 21 ноября. Поединок Украина U-21 – Азербайджан U-21 тоже состоится в испанской Мурсии. Начало – в 20:00 по Киеву.

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