Молодіжні збірні України і Люксембургу 17 листопада зіграють у 4-му турі відбору на чемпіонат Європи-2025 U-21. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Україна U-21 – Люксембург U-21 стартує о 20:00 за київським часом. Поєдинок відбору на молодіжний чемпіонат Європи-2025 відбудеться в іспанському місті Мурсія на стадіоні Нуева-Кондоміна.

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Після трьох турів кваліфікації на Євро українці очолюють турнірну таблицю групи F. Підопічні Унаї Мельгоси обіграли Північну Ірландію (1:0), Люксембург (3:0) і Англію (3:2). У наших сьогоднішніх суперників три очки у чотирьох матчах.

Де дивитись матч Україна U-21 – Люксембург U-21? Онлайн-трансляція гри доступна в YouTube-каналі УАФ, на Суспільному, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади:

Україна U-21: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Смоляков – Бражко, Ярмолюк, Рубчинський – Волошин, Ванат, В'юнник.

Запасні: Фесюн, Вівчаренко, Павлюк, Дідик, Кучерявий, Квасниця, Очеретько, Скорко, Краснопір.

Люксембург U-21: Латік – Торреш, Гонсалвеш, Мартінш, Родрігес – Коррейя, Ахметджека, Бербері, Еркуш – Ельшан, Турпінг.

Україна – Люксембург: онлайн-відеотрансляція матчу 17 11 2023